مطار أبها يعتمد إجراءات جديدة لشحن السمن والعسل

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مطار أبها يعتمد إجراءات جديدة لشحن السمن والعسل
(MENAFN- Al Watan) أعلنت هيئة تطوير منطقة عسير، بالشراكة مع تجمع المطارات الثاني، اعتماد إجراءات جديدة لتيسير شحن منتجات السمن والعسل عبر مطار أبها الدولي، واعتبارها ضمن الأمتعة الموزونة، وفق آلية معتمدة بالتعاون مع الشركة المشغلة للمطار.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه المبادرة تأتي امتدادًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطويرها، وبدعم مباشر من معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، وتهدف إلى تمكين منتجات منطقة عسير من الوصول إلى الأسواق خارج المنطقة عبر المنصات اللوجستية الكبرى.
وتُعد منطقة عسير من أبرز مناطق المملكة في إنتاج العسل الطبيعي والسمن البلدي، وهما من أهم مكونات التراث الغذائي المحلي، ويشهدان إقبالًا واسعًا من الزوار والمستهلكين لما يتميزان به من جودة عالية وقيمة غذائية وتراثية.
وتُسهم هذه الخطوة في تسهيل حركة شحن المنتجات من المنطقة، وتعزيز قدرتها التنافسية على مستوى المملكة، بما يواكب جهود الهيئة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة، ودعم الأسر المنتجة ورواد الأعمال، ورفع مستوى التكامل بين القطاعات الإنتاجية والسياحية في المنطقة.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه المبادرة تأتي امتدادًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطويرها، وبدعم مباشر من معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، وتهدف إلى تمكين منتجات منطقة عسير من الوصول إلى الأسواق خارج المنطقة عبر المنصات اللوجستية الكبرى.
وتُعد منطقة عسير من أبرز مناطق المملكة في إنتاج العسل الطبيعي والسمن البلدي، وهما من أهم مكونات التراث الغذائي المحلي، ويشهدان إقبالًا واسعًا من الزوار والمستهلكين لما يتميزان به من جودة عالية وقيمة غذائية وتراثية.
وتُسهم هذه الخطوة في تسهيل حركة شحن المنتجات من المنطقة، وتعزيز قدرتها التنافسية على مستوى المملكة، بما يواكب جهود الهيئة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة، ودعم الأسر المنتجة ورواد الأعمال، ورفع مستوى التكامل بين القطاعات الإنتاجية والسياحية في المنطقة.
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