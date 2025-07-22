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مطار أبها يعتمد إجراءات جديدة لشحن السمن والعسل

مطار أبها يعتمد إجراءات جديدة لشحن السمن والعسل

2025-07-22 02:13:14
(MENAFN- Al Watan) أعلنت هيئة تطوير منطقة عسير، بالشراكة مع تجمع المطارات الثاني، اعتماد إجراءات جديدة لتيسير شحن منتجات السمن والعسل عبر مطار أبها الدولي، واعتبارها ضمن الأمتعة الموزونة، وفق آلية معتمدة بالتعاون مع الشركة المشغلة للمطار.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه المبادرة تأتي امتدادًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطويرها، وبدعم مباشر من معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، وتهدف إلى تمكين منتجات منطقة عسير من الوصول إلى الأسواق خارج المنطقة عبر المنصات اللوجستية الكبرى.
وتُعد منطقة عسير من أبرز مناطق المملكة في إنتاج العسل الطبيعي والسمن البلدي، وهما من أهم مكونات التراث الغذائي المحلي، ويشهدان إقبالًا واسعًا من الزوار والمستهلكين لما يتميزان به من جودة عالية وقيمة غذائية وتراثية.
وتُسهم هذه الخطوة في تسهيل حركة شحن المنتجات من المنطقة، وتعزيز قدرتها التنافسية على مستوى المملكة، بما يواكب جهود الهيئة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة، ودعم الأسر المنتجة ورواد الأعمال، ورفع مستوى التكامل بين القطاعات الإنتاجية والسياحية في المنطقة.

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