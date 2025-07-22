نتائج المرشحين للقبول بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية لحملة الثانوية

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
نتائج المرشحين للقبول بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية لحملة الثانوية
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج المرشحين للقبول المبدئي للمتقدمين للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية الـ (69) للعام الدراسي (1447هـ) بكلية الملك فهد الأمنية.
ولمعرفة نتائج المرشحين للقبول، الدخول للموقع الإلكتروني عبر منصة أبشر توظيف بوزارة الداخلية ( ).
ولمعرفة نتائج المرشحين للقبول، الدخول للموقع الإلكتروني عبر منصة أبشر توظيف بوزارة الداخلية ( ).
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
وفيات الأردن.. الثلاثاء 22-7-2025
وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير فلسطين
هواوي توسّع تجربة المحتوى داخل المركبات مع "أنغامي" و"نبض" لبناء منظومة محتوى عالمية متكاملة لمصنّعي السيارات
دراسة: 2% فقط من المؤسسات مستعدة بشكلٍ كافٍ للذكاء الاصطناعي
اتفاقية تعاون بين الخدمات الطبية الملكية وهيئة الطاقة الذرية
محافظ البلقاء يحذر من استمرار الاعتداءات على الأراضي الحرجية