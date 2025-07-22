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نتائج المرشحين للقبول بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية لحملة الثانوية

نتائج المرشحين للقبول بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية لحملة الثانوية

2025-07-22 02:13:14
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج المرشحين للقبول المبدئي للمتقدمين للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية الـ (69) للعام الدراسي (1447هـ) بكلية الملك فهد الأمنية.
ولمعرفة نتائج المرشحين للقبول، الدخول للموقع الإلكتروني عبر منصة أبشر توظيف بوزارة الداخلية ( ).

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