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حظر تجول ليلي على القاصرين في فرنسا والسبب صادم

حظر تجول ليلي على القاصرين في فرنسا والسبب صادم

2025-07-22 02:13:13
(MENAFN- Al Watan) فرضت عدد من المدن الفرنسية حظر تجول ليليًا على القاصرين، بعد سلسلة من أعمال العنف المرتبطة بتجارة المخدرات.
أحدث هذه الإجراءات جاء من مدينة نيم جنوبي فرنسا، حيث أعلنت السلطات فرض الحظر بهدف حماية من هم دون السادسة عشرة من "التعرض للعنف" و"احتواء التوترات". كما أُعلن عن إرسال وحدات إضافية من الشرطة إلى المدينة.
وشهد الشهر الماضي عدة حوادث إطلاق نار – إحداها في وضح النهار – أسفرت عن مقتل شخص واحد وإصابة آخرين، في حين عُثر الأسبوع الماضي على جثة شاب يبلغ 19 عامًا محترقة جزئيًا في ضواحي نيم.
وقال رئيس بلدية نيم، جان-بول فورنييه، إن الوضع "أصبح لا يُحتمل"، متهمًا تجار المخدرات بإيجاد "مناخ من الخوف والرعب".
أما نائب رئيس البلدية ريشار شيفين، فأوضح أن الحظر سيحمي القاصرين غير المتورطين في تجارة المخدرات، بالإضافة إلى أطفال يبلغون 12 أو 13 عامًا يُستغلون من قبل العصابات.
في مدينة بيزييه، الواقعة على بُعد نحو 120 كلم جنوب غرب نيم، فُرض حظر تجول منذ العام الماضي على الأطفال دون سن 13 بين الساعة 23:00 و06:00، وتم توسيعه في آذار/مارس ليشمل من هم دون 15 عامًا في بعض المناطق. رئيس البلدية روبير مينار أكد عام 2024 أنه "لا يوجد طفل في العاشرة يتجول في الشارع عند الثانية صباحًا إلّا ويفعل شيئًا خاطئًا".
ورغم هذه الإجراءات، لا تزال بيزييه تواجه أعمال عنف. فقد أفادت وسائل إعلام محلية أن شبّانًا ملثمين استدرجوا عناصر من الشرطة خلال عطلة نهاية الأسبوع ثم هاجموهم بالألعاب النارية.
حادثة مماثلة وقعت في مدينة ليموج جنوب غرب فرنسا، التي فرضت حظرًا على من هم دون 13 عامًا خلال عطلة الصيف. لكن بعد أعمال عنف شارك فيها نحو 100 شخص نهاية الأسبوع، قال رئيس البلدية إميل روجيه لومبيرتي إن نتائج الحظر "ليست جيدة". وأضاف: "شهدنا اضطرابات من قبل شبّان، ولم يتم توقيف أي منهم، وكان حظر التجول بلا فائدة"، مشددًا على الحاجة إلى مزيد من عناصر الشرطة لتطبيق التدابير.
وقبل عامين، شهدت نيم حادثة أثارت غضبًا واسعًا عندما قُتل طفل يبلغ 10 سنوات برصاصة في حي بيسفين بالمدينة.
هذه التطورات تعكس اتجاهًا متصاعدًا لانتقال عنف المخدرات إلى خارج مدينة مرسيليا، التي تُعتبر منذ زمن طويل بؤرة لحروب العصابات في فرنسا.
ووفق وزارة الداخلية الفرنسية، قُتل 110 أشخاص وجُرح أكثر من 300 آخرين في البلاد خلال عام 2024 في حوادث مرتبطة بتجارة المخدرات.
وزير الداخلية جيرالد دارمانان ووزير العدل برونو ريتايو شددا مرارًا على أهمية مواجهة تجارة المخدرات. وفي وقت سابق من هذا العام، أشرفا على تمرير قانون في البرلمان يشمل إنشاء سجنين عاليَي الحراسة لتجار المخدرات، وتأسيس فرع مخصص من النيابة العامة، وتوسيع صلاحيات المحققين، ومنح حماية خاصة للمخبرين.
وأعلن دارمانان عن نقل "أول 17 تاجر مخدرات، من بين الأكثر خطورة في البلاد"، إلى سجن شديد الحراسة في فاندان-لو-فييل شمال فرنسا.
وشهد الربيع الماضي موجة من الهجمات بالأسلحة النارية وعمليات إحراق داخل السجون الفرنسية، نُسبت إلى عصابات المخدرات التي تسعى للرد على حملة الحكومة ضدها.

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