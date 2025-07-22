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تحليل: نمو الاقتصاد السعودي طويل الأجل سيعتمد على المعادن والتعدين

تحليل: نمو الاقتصاد السعودي طويل الأجل سيعتمد على المعادن والتعدين

2025-07-22 02:13:13
(MENAFN- Al Watan) مع توجه السعودية نحو تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط، يبرز قطاع التعدين كمحرك رئيسي للنمو المستقبلي. وبفضل احتياطياتها المعدنية الضخمة، ورؤية 2030، والإصلاحات الداعمة للاستثمار، تُرسّخ المملكة مكانتها كمركز عالمي للتعدين.
وتقول هينا شعيب، المديرة العامة ورئيسة قسم التحليلات في Cross Practice Ratings، إن النمو الاقتصادي طويل الأجل للمملكة سيعتمد بشكل متزايد على قطاع المعادن والتعدين.
ويتماشى هذا التطور مع برنامج رؤية 2030، الذي يهدف إلى تقليل اعتماد البلاد على النفط.
ضغوط التكاليف
على الصعيد العالمي، تواجه شركات المعادن والتعدين ضغوطًا مستمرة على التكاليف نتيجة انخفاض جودة الخام وارتفاع متطلبات إعادة الاستثمار. وحتى مع استمرار ارتفاع أسعار المنتجين وتكاليف المدخلات، فقد تعرضت الأرباح الإجمالية والتدفقات النقدية لضغوط منذ ارتفاع التضخم في الفترة 2021-2022.
تقول شعيب: "مع ذلك، لا يزال الطلب على المعادن قويًا. مع استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، من المتوقع أن تحافظ أسعار المعادن على استقرارها، مع تكثيف الشركات جهودها في الانضباط المالي لمواجهة هذه الأزمة".
وأضافت: "قد تُسهم الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها السعودية وما تمتلكه من موارد هائلة في تعويض ضغوط التكلفة المستمرة، ودعم مرونة التصنيف الائتماني لشركات المعادن والتعدين المحلية الرائدة. وعلى عكس نظيراتها العالمية، تستفيد بعض أكبر شركات المعادن والتعدين السعودية من الدعم الحكومي القوي، والأطر التنظيمية الجديدة، والاستثمارات الرأسمالية الحكومية الكبيرة في المشاريع الضخمة والبنية التحتية المحلية".
وأكدت أن هذه المبادرات ستحفز الطلب المحلي على المعادن، وتُقلل من الاعتماد على الواردات، وتُحسّن مع مرور الوقت الكفاءة التشغيلية للقطاع. تفخر المملكة باحتياطيات كبيرة من المعادن التي سيحتاجها العالم بكميات كبيرة في المستقبل.
وتُعدّ المعادن الأساسية، بما في ذلك النحاس والنيكل والليثيوم، بالغة الأهمية للتحول في مجال الطاقة، في حين أن المعادن، مثل الأسمدة الفوسفاتية، على سبيل المثال، ضرورية لسلامة الغذاء.
400 مليون دولار مساهمة قطاع التعدين
ووفقًا للتقرير السنوي الأخير لرؤية 2030 لعام 2023، ساهم قطاع التعدين بنحو 400 مليون دولار أمريكي في إيرادات الاقتصاد السعودي.
ووفقًا للتقرير، تخطط الحكومة لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 75 مليار دولار أمريكي في عام 2030، من حوالي 17 مليار دولار أمريكي في عام 2024. يُعد التوسع الصناعي المحلي أيضًا عاملًا أساسيًا في زيادة الطلب المحلي على المعادن.
تُحدث المشاريع العملاقة، مثل نيوم، ومشروع البحر الأحمر، والقدية، وروشن، والدرعية، تحولات في المشهد الحضري في المملكة العربية السعودية، وتعزز الطلب على مواد البناء والمعادن عالية القيمة.
على سبيل المثال، من المتوقع أن تؤدي التجمعات الصناعية المتكاملة في نيوم، وتركيز القدية على قطاعات مثل الترفيه، والسفر والسياحة، والمرافق، والضيافة، والنقل، إلى زيادة الاستهلاك المحلي للصلب، والألمنيوم، والنحاس. تهدف هذه المشاريع، التي تستفيد من التمويل واستثمارات البنية التحتية، إلى خفض تكاليف استيراد المعادن (بما في ذلك الحديد والصلب والأحجار الكريمة وشبه الكريمة) في البلاد من خلال إنشاء سوق محلية متينة للمعادن.
وبلغت تكاليف الاستيراد حوالي 20-24 مليار دولار أمريكي لعام 2024، وفقًا للهيئة العامة للإحصاء. ويستفيد قطاع المعادن والتعدين في المملكة أيضًا من الموقع الجغرافي للبلاد، حيث يمثل الوصول إلى أسواق مهمة في أوروبا وآسيا وأفريقيا ميزة تنافسية.
ومع ذلك، فإن التطور الواسع النطاق للقطاع يعتمد على تطبيق لوائح واضحة وقابلة للتنبؤ، ولا سيما فيما يتعلق بالانفتاح في العقود الدولية، أو سهولة شراكة المستثمرين الأجانب مع الشركات المحلية والجهات الحكومية للوصول إلى الموارد والخبرة والمعرفة بالسوق.
9 تريليونات ريال احتياطيات
تمتلك السعودية موارد تعدينية ومعدنية هائلة، ولكنها غير مستغلة بالكامل. وتُقدّر التقديرات الحالية هذه الاحتياطيات بحوالي 9.375 تريليون ريال سعودي (2.5 تريليون دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 90% عن تقييم 5 تريليون ريال سعودي (1.3 تريليون دولار أمريكي) في عام 2016.
ويشمل هذا التعديل التصاعدي العناصر الأرضية النادرة والمعادن الانتقالية المكتشفة حديثًا، إلى جانب زيادات كبيرة في احتياطيات خام الفوسفات والنحاس والزنك والذهب. وتضم المنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية معظم مناجم البلاد، بينما تزخر المنطقة الشمالية برواسب الفوسفات.
وتوفر هذه المزايا الجيولوجية أساسًا متينًا لأنشطة الاستكشاف والإنتاج المستقبلية.
تعتمد صناعة المعادن والتعدين في المملكة بشكل رئيسي على الكيانات المملوكة للدولة التي تُشكل العمود الفقري لاستراتيجية التنويع غير النفطي في البلاد.
ولا تزال شركة التعدين العربية السعودية (معادن، غير مصنفة) المشغل الرئيسي وواحدة من أكبر شركات التعدين عالميًا. وفقًا لتقريرها السنوي لعام 2024، حققت معادن إيرادات مجمعة بلغت حوالي 32 مليار ريال سعودي (8.5 مليارات دولار) وأرباحًا بقيمة 11 مليار ريال سعودي (3 مليارات دولار ).
وتشمل محفظة معادن المتنوعة مناجم الذهب والفوسفات والألمنيوم والمعادن الأساسية.

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