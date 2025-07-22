سخونة كراسي الكبار تبدأ الأحد

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سخونة كراسي الكبار تبدأ الأحد
(MENAFN- Al Watan) حددت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية، الأحد المقبل، موعدا لفتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجالس إدارات المؤسسات غير الربحية لأندية الاتحاد، الأهلي، النصر، الهلال، ونوهت اللجنة إلى أن التنظيمات الجديدة التي تحكم علاقة المؤسسة غير الربحية وشركة النادي، لا تشترط أن يكون أحد مرشحي المؤسسة رئيساً لمجلس إدارة شركة النادي، إلا في حال استيفائه الاشتراطات الخاصة برئاسة المجلس، والتي تضعها الجمعية العامة لشركة النادي، المكونة من صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة غير الربحية.
وفي حال عدم استيفاء تلك الاشتراطات، تقوم الجمعية العامة للشركة باختيار الرئيس من بين الأعضاء السبعة الذين يتم ترشيحهم لمجلس إدارة شركة النادي.
وتأتي التنظيمات بهدف تعزيز العلاقة بين الجهات المالكة للأندية، وتنظيم العمل الإداري، وتطوير الحوكمة داخل منظومة الأندية، مما يسهم في استقرارها وتنميتها وتحقيق مستهدفاتها.
وفي حال عدم استيفاء تلك الاشتراطات، تقوم الجمعية العامة للشركة باختيار الرئيس من بين الأعضاء السبعة الذين يتم ترشيحهم لمجلس إدارة شركة النادي.
وتأتي التنظيمات بهدف تعزيز العلاقة بين الجهات المالكة للأندية، وتنظيم العمل الإداري، وتطوير الحوكمة داخل منظومة الأندية، مما يسهم في استقرارها وتنميتها وتحقيق مستهدفاتها.
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