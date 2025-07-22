  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
سخونة كراسي الكبار تبدأ الأحد

سخونة كراسي الكبار تبدأ الأحد

2025-07-22 02:13:13
(MENAFN- Al Watan) حددت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية، الأحد المقبل، موعدا لفتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجالس إدارات المؤسسات غير الربحية لأندية الاتحاد، الأهلي، النصر، الهلال، ونوهت اللجنة إلى أن التنظيمات الجديدة التي تحكم علاقة المؤسسة غير الربحية وشركة النادي، لا تشترط أن يكون أحد مرشحي المؤسسة رئيساً لمجلس إدارة شركة النادي، إلا في حال استيفائه الاشتراطات الخاصة برئاسة المجلس، والتي تضعها الجمعية العامة لشركة النادي، المكونة من صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة غير الربحية.
وفي حال عدم استيفاء تلك الاشتراطات، تقوم الجمعية العامة للشركة باختيار الرئيس من بين الأعضاء السبعة الذين يتم ترشيحهم لمجلس إدارة شركة النادي.
وتأتي التنظيمات بهدف تعزيز العلاقة بين الجهات المالكة للأندية، وتنظيم العمل الإداري، وتطوير الحوكمة داخل منظومة الأندية، مما يسهم في استقرارها وتنميتها وتحقيق مستهدفاتها.

MENAFN22072025000089011017ID1109833279

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث