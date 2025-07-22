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الخيبري يصل النمسا

الخيبري يصل النمسا

2025-07-22 02:13:13
(MENAFN- Al Watan) وقع الأهلي مع الظهير الأيسر عبد الإله الخيبري قادما من الرياض، في صفقة تمتد لـ3 سنوات، والتحق اللاعب بمعسكر النخبوي المقام حاليا في النمسا، ليبدأ رحلة جديدة في مسيرته الاحترافية، بعد أن قضى 7 مواسم مع مدرسة الوسطى، حيث كان أحد العناصر الأساسية في تحقيق إنجازات الفريق.
ويأتي انتقال الخيبري للأهلي في إطار سعي النادي لتعزيز صفوفه بلاعبين مميزين للمنافسة على الألقاب خلال الموسم المقبل.

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