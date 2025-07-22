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الخيبري يصل النمسا
(MENAFN- Al Watan) وقع الأهلي مع الظهير الأيسر عبد الإله الخيبري قادما من الرياض، في صفقة تمتد لـ3 سنوات، والتحق اللاعب بمعسكر النخبوي المقام حاليا في النمسا، ليبدأ رحلة جديدة في مسيرته الاحترافية، بعد أن قضى 7 مواسم مع مدرسة الوسطى، حيث كان أحد العناصر الأساسية في تحقيق إنجازات الفريق.
ويأتي انتقال الخيبري للأهلي في إطار سعي النادي لتعزيز صفوفه بلاعبين مميزين للمنافسة على الألقاب خلال الموسم المقبل.
ويأتي انتقال الخيبري للأهلي في إطار سعي النادي لتعزيز صفوفه بلاعبين مميزين للمنافسة على الألقاب خلال الموسم المقبل.
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