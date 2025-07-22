ألماني يقود دفاع الأخدود

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ألماني يقود دفاع الأخدود
(MENAFN- Al Watan) تعاقد الأخدود مع المدافع الألماني كوراي جونتر، قادما من هيلاس فيرونا الإيطالي، في صفقة تهدف إلى تعزيز خط دفاع أسود نجران استعدادا للموسم الجديد.
بدأ اللاعب الألماني مسيرته الاحترافية مع بوروسيا دورتموند عام 2012، لكنه واجه صعوبات في الحصول على فرصة أساسية تحت قيادة المدرب يورجن كلوب بسبب المنافسة الشرسة مع مدافعين بارزين، مثل ماتس هوميلز، ونيفين سوبوتيتش، وسوكراتيس.
ويأتي انضمام جونتر إلى الأخدود كجزء من إستراتيجية النادي لتدعيم صفوفه بعد موسم صعب، حيث نجح الفريق في البقاء في دوري روشن الموسم الماضي باحتلاله المركز الـ15 بفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط.
ويُعد جونتر ثاني لاعب ألماني ينضم إلى الدوري السعودي هذا الصيف، بعد مواطنه جوكان جول، لاعب وسط الأخدود الدفاعي، القادم من قاسم باشا التركي. كما يتشارك اللاعبان الأصول التركية.
ومن المتوقع أن يشكل جونتر إضافة قوية لخط دفاع الأخدود بفضل خبرته الطويلة في الملاعب الأوروبية، بينما يطمح النادي إلى تحسين أدائه، والابتعاد عن صراع الهبوط في الموسم المقبل.
بدأ اللاعب الألماني مسيرته الاحترافية مع بوروسيا دورتموند عام 2012، لكنه واجه صعوبات في الحصول على فرصة أساسية تحت قيادة المدرب يورجن كلوب بسبب المنافسة الشرسة مع مدافعين بارزين، مثل ماتس هوميلز، ونيفين سوبوتيتش، وسوكراتيس.
ويأتي انضمام جونتر إلى الأخدود كجزء من إستراتيجية النادي لتدعيم صفوفه بعد موسم صعب، حيث نجح الفريق في البقاء في دوري روشن الموسم الماضي باحتلاله المركز الـ15 بفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط.
ويُعد جونتر ثاني لاعب ألماني ينضم إلى الدوري السعودي هذا الصيف، بعد مواطنه جوكان جول، لاعب وسط الأخدود الدفاعي، القادم من قاسم باشا التركي. كما يتشارك اللاعبان الأصول التركية.
ومن المتوقع أن يشكل جونتر إضافة قوية لخط دفاع الأخدود بفضل خبرته الطويلة في الملاعب الأوروبية، بينما يطمح النادي إلى تحسين أدائه، والابتعاد عن صراع الهبوط في الموسم المقبل.
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