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ألماني يقود دفاع الأخدود

ألماني يقود دفاع الأخدود

2025-07-22 02:13:12
(MENAFN- Al Watan) تعاقد الأخدود مع المدافع الألماني كوراي جونتر، قادما من هيلاس فيرونا الإيطالي، في صفقة تهدف إلى تعزيز خط دفاع أسود نجران استعدادا للموسم الجديد.
بدأ اللاعب الألماني مسيرته الاحترافية مع بوروسيا دورتموند عام 2012، لكنه واجه صعوبات في الحصول على فرصة أساسية تحت قيادة المدرب يورجن كلوب بسبب المنافسة الشرسة مع مدافعين بارزين، مثل ماتس هوميلز، ونيفين سوبوتيتش، وسوكراتيس.
ويأتي انضمام جونتر إلى الأخدود كجزء من إستراتيجية النادي لتدعيم صفوفه بعد موسم صعب، حيث نجح الفريق في البقاء في دوري روشن الموسم الماضي باحتلاله المركز الـ15 بفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط.
ويُعد جونتر ثاني لاعب ألماني ينضم إلى الدوري السعودي هذا الصيف، بعد مواطنه جوكان جول، لاعب وسط الأخدود الدفاعي، القادم من قاسم باشا التركي. كما يتشارك اللاعبان الأصول التركية.
ومن المتوقع أن يشكل جونتر إضافة قوية لخط دفاع الأخدود بفضل خبرته الطويلة في الملاعب الأوروبية، بينما يطمح النادي إلى تحسين أدائه، والابتعاد عن صراع الهبوط في الموسم المقبل.

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