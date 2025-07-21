رسمياً.. الزمالك يتعاقد مع الفلسطيني آدم كايد

رسمياً.. الزمالك يتعاقد مع الفلسطيني آدم كايد
خبرني - أعلن نادي الزمالك، رسمياً، عن التعاقد مع لاعب فريق بريدا الهولندي، الفلسطيني آدم كايد، لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقع آدم كايد على عقود الانتقال لنادي الزمالك في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.
تأتي هذه الصفقة في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في الموسم المقبل، من أجل المنافسة على كافة البطولات التي سيشارك فيها الفريق.
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