برشلونة يستسلم لمطالب راشفورد

خبرني - أشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية اليوم الإثنين إلى أن إدارة نادي برشلونة، ممثلة بالمدرب هانزي فليك والمدير الرياضي ديكو، قد رضخت في النهاية لإصرار المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد وفريقه الاستشاري، ووافقت على استعارته من مانشستر يونايتد قادماً من أستون فيلا.

وأكدت الصحيفة أن هذه الصفقة تعد انتصاراً لراشفورد وفريقه الذين خاضوا معركة طويلة ومعقدة لتحقيق حلمه بالانتقال إلى النادي الكتالوني.

وأضافت "سبورت" أن رغبة راشفورد في الانضمام إلى برشلونة لم تكن وليدة اللحظة، بل كانت حلماً يراوده منذ أشهر طويلة، وقد عبر عنه بصراحة لكل من استمع إليه.

وقالت الصحيفة إن العقبة الرئيسية أمام الصفقة حتى وقت قريب لم تكن رغبة اللاعب، بل الصعوبات التي واجهت النادي الكتالوني في إتمامها، والمتمثلة في مطالب "الشياطين الحمر" المالية البالغة 40 مليون يورو، وارتفاع راتب اللاعب، بالإضافة إلى وجود أولويات أخرى لكل من فليك وديكو لتعزيز مركز الجناح الأيسر.

وأوضحت الصحيفة أن راشفورد وفريقه الاستشاري، بقيادة وكيله أرتورو كاناليس، نجحوا في تجاوز هذه العقبات الثلاث بمهارة وصبر كبيرين.

رفض العروض:

في البداية، اعتمد اللاعب وعائلته ووكيله أسلوباً بسيطاً ولكنه حاسم: رفض جميع العروض المقدمة له، سواء كانت انتقالات دائمة أو إعارات، وتمسكوا بالانضمام إلى برشلونة فقط، هذا الموقف لم يترك لمانشستر يونايتد خياراً سوى الاستجابة لطلب اللاعب.

تخفيض الراتب:

أما العقبة الثانية، فقد تطلبت تضحية شخصية من راشفورد، حيث اضطر اللاعب إلى تخفيض جزء من راتبه بشكل كبير ليتناسب مع الواقع المالي الجديد لبرشلونة، إذ وافق راشفورد على راتب إجمالي يبلغ 14 مليون يورو، وهو مبلغ أقل مما يتقاضاه حالياً في ناديه الإنجليزي.

تقلبات السوق:

وأخيراً، جاء حل العقبة الثالثة بفضل تقلبات سوق الانتقالات، حيث لم يتمكن فليك وديكو من ضم أولوياتهما الرئيسية خلال الأشهر الماضية.

وكان المدير الرياضي للبارسا يأمل في أن يلين موقف ليفربول بشأن انتقال لويس دياز، الذي كان قد توصل لاتفاق كامل معه وحصل على موافقة فليك، لكن تعنت ليفربول ودخول بايرن ميونخ على خط المفاوضات أجهض هذه الصفقة.



سيناريو لا مفر منه

واختتمت "سبورت" تقريرها بالإشارة إلى أن هذه التطورات قلصت الخيارات المتاحة أمام برشلونة، وجعلت التعاقد مع راشفورد أمراً لا مفر منه، خاصة وأن اللاعب كان يرغب بشدة في القدوم، ووافق مانشستر يونايتد على الإعارة، والأهم أن برشلونة سيحصل على تعزيز قوي دون أي إنفاق مالي مباشر.

وقالت الصحيفة إن فليك كان قد استشعر هذا السيناريو في مايو (آيار) الماضي، وتحدث مع راشفورد، وفتح باباً كان مغلقاً في البداية، ليحقق ماركوس وفريقه ما أرادوه في نهاية المطاف.