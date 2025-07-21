رودريغو يدخل في قلب معارك ريال مدريد وليفربول

خبرني - يواصل ليفربول بطل الدوري الإنجليزي اهتمامه بجناح ريال مدريد، البرازيلي رودريغو جوس.

قالت صحيفة آس إن تعاقدات ريال مدريد الأخيرة كان لها تأثير كبير على وضع رودريغو داخل الفريق.

مشيرة إلى أن وضع البرازيلي يزداد تعقيداً مع المنافسة الشرسة على مراكز هجوم ريال مدريد.

وأثار تراجع دوره في التشكيلة الأساسية ومشاركته المحدودة في كأس العالم للأندية الشكوك حول استمراره في العاصمة الإسبانية.

وذكرت آس أن اللاعب البرازيلي تلقى عروضاً قوية من عدة أندية من بينها أندية السعودية، مؤكدة أنه يُفضل البقاء في أوروبا.

وقالت: "انضم ليفربول إلى آرسنال الذي كان يرغب بالفعل في التعاقد معه في عام 2020".

وتابعت: "خلال الموسم الأول لكلوب مع الريدز، رغب المدرب في التعاقد مع اللاعب الذي كان يبلغ من العمر آنذاك 16 عاماً. بل سافر المدرب بنفسه إلى البرازيل لإتمام الصفقة، كما روى وكيل اللاعب، نيك أركوري، على قناة نيكولا عام 2020".

وقال: "عندما ذهب رودريغو لتوقيع أول عقد احترافي له مع سانتوس، وهو في السادسة عشرة من عمره، اتصل بي مسؤول تنفيذي في ليفربول قائلاً إن كلوب يعرف اللاعب بالفعل. بحث على يوتيوب عن "موهبة برازيلية"، فظهر رودريغو، وكان صغيراً جداً".

معارك بين ريال مدريد وليفربول

في السنوات الأخيرة، شهد سوق الانتقالات صراعات عديدة بين ريال مدريد وليفربول. كان كوناتي وترينت آخرها.

أراد ريال مدريد اللاعب الإنجليزي في الشتاء، لكن ليفربول رفض بيعه، وفي النهاية، دفع ريال مدريد ما يقارب 10 ملايين يورو لضمه إلى كأس العالم للأندية.

ويواجه كوناتي نفس الموقف الآن. قلب الدفاع لا يريد تجديد عقده، وريال مدريد يريده. يمكنه هذا الصيف عرض 25 مليون يورو لضم الفرنسي، لكن ليفربول يريد 50 مليونًا. وإذا لم يقبلوا هذا العرض، فمن الممكن أن يوقع لفريق تشابي ألونسو مجاناً العام المقبل.

وكشفت آس أن "الريدز" كان يرغب في التعاقد مع تشواميني من موناكو، لكن تحرك الريال جعله يغير بوصلته.