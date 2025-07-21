للمرة الخامسة هذا الموسم.. ميسي نجم الجولة في الدوري الأميركي

للمرة الخامسة هذا الموسم.. ميسي نجم الجولة في الدوري الأميركي
خبرني - بعد أن قاد فريقه إنتر ميامي لفوز كبير على نيويورك ريد بولز (1-5) في الدوري الأمريكي، اختير النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الجولة للمرة الخامسة هذا الموسم.
وقدم ‘ليو’ أداءً رائعاً بتسجيل هدفين وصناعة آخر، ليقود ميامي لفوز كاسح على نيويورك ريد بولز في عقر داره، في الجولة الأخيرة من الدوري قبل التوقف لمباراة "كل النجوم".
ويمر ميسي حالياً بفترة تألق مع إنتر ميامي في الدوري الأمريكي حيث سجل 12 هدفاً في آخر سبع مباريات بالبطولة منها ست ثنائيات، ويتصدر قائمة هدافي المسابقة بـ18 هدفاً متساوياً مع الإنجليزي سان سوريدج لاعب ناشفيل.
وتعد هذه هي المرة الخامسة التي يُتوّج فيها ميسي بجائزة أفضل لاعب في الجولة هذا الموسم، بعد أن فاز بها أيضا في الجولات، الـ16 والـ17 والـ22، وهو تكريم حصده الموسم الماضي ست مرات.
ويحتل إنتر ميامي المركز الخامس في دوري الشرق برصيد 41 نقطة، بفارق 7 نقاط خلف المتصدر سينسيناتي، ولكن ميامي لعب 3 مباريات أقل.
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