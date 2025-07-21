اتفاق مبدئي بين بايرن ميونخ ودياز

خبرني - أكدت تقارير إعلامية أن بايرن ميونخ اقترب من إبرام صفقة قوية لتدعيم خط هجوم الفريق في الموسم المقبل.

ذكر الإعلامي نيكولو تشيرا أن "البافاري" توصل إلى اتفاق مبدئي مع اللاعب لويس دياز لينتقل إلى أليانز أرينا خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأوضح: "بايرن ميونخ سيدفع 75 مليون يورو يحصل عليها ليفربول نظير الحصول على خدمات اللاعب الكولومبي".

وأضاف: "بطل ألمانيا سيمنح دياز عقداً يمتد حتى يونيو (حزيران) 2030".

وأشارت تقارير ألمانية إلى أن اللاعب الدولي سيحصل على راتب سنوي ثابت قدره 14 مليون يورو بالإضافة إلى مكافآت مرتبطة بالأداء، ما قد يزيد المبلغ الإجمالي، حيث من شأن ذلك الراتب أن يضاعف راتبه الحالي في ليفربول أربع مرات، ويضع دياز من بين اللاعبين الأعلى أجرًا في تشكيلة بايرن ميونخ.