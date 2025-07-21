اتفاق مبدئي بين بايرن ميونخ ودياز

اتفاق مبدئي بين بايرن ميونخ ودياز
خبرني - أكدت تقارير إعلامية أن بايرن ميونخ اقترب من إبرام صفقة قوية لتدعيم خط هجوم الفريق في الموسم المقبل.
ذكر الإعلامي نيكولو تشيرا أن "البافاري" توصل إلى اتفاق مبدئي مع اللاعب لويس دياز لينتقل إلى أليانز أرينا خلال فترة الانتقالات الحالية.
وأوضح: "بايرن ميونخ سيدفع 75 مليون يورو يحصل عليها ليفربول نظير الحصول على خدمات اللاعب الكولومبي".
وأضاف: "بطل ألمانيا سيمنح دياز عقداً يمتد حتى يونيو (حزيران) 2030".
وأشارت تقارير ألمانية إلى أن اللاعب الدولي سيحصل على راتب سنوي ثابت قدره 14 مليون يورو بالإضافة إلى مكافآت مرتبطة بالأداء، ما قد يزيد المبلغ الإجمالي، حيث من شأن ذلك الراتب أن يضاعف راتبه الحالي في ليفربول أربع مرات، ويضع دياز من بين اللاعبين الأعلى أجرًا في تشكيلة بايرن ميونخ.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
سوق الأسهم السعودية يواصل تراجعاته وسط ضغط من 4 قطاعات
البنك العربي يطلق حملة خاصة بالبطاقات الائتمانية
البنك العربي يطلق حملة خاصة بالبطاقات الائتمانية لتعزيز المحافظة على البيئة
ضمان 53% قفزة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدول العربية إلى 123 مليار دولار
تربة القمر.. وقود وأكسجين
طال انتظارها.. منصة يوتيوب تطلق ميزة جديدة فما هي؟