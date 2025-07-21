150 مليون يورو من ريال مدريد لضم فرنانديز
خبرني - كشفت تقارير إعلامية عن ريال مدريد مستعد لإبرام صفقة ضخمة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ذكر موقع Fichajes أن "الملكي" يسعى بقوة للتعاقد مع لاعب وسط تشيلسي، إنزو فرنانديز.
وأوضح: "ريال مدريد مستعد لدفع 150 مليون يورو لضم لاعب منتخب الأرجنتين".
وأشار إلى أن "الميرنغي" منفتح على بيع ثلاثة من لاعبيه: رودريغو، إدواردو كامافينغا، وفران غارسيا، لتمويل هذه الصفقة الكبرى.
ويُعد اللاعب الدولي المرتبط بعقد طويل الأمد مع تشيلسي حتى عام 2032، الخليفة المثالي لتوني كروس، الذي اعتزل العام الماضي.
وكان ريال مدريد قد أعلن في وقت سابق رحيل أسطورته الكروية لوكا مودريتش إلى ميلان الإيطالي بصفقة انتقال حر، إلى جانب اعتزال توني كروس نهاية الموسم الماضي، فضلاً عن معاناة كل من إدواردو كامافينغا وأوريلين تشواميني من إصابات متكررة، ما دفع الجهاز الفني بقيادة تشابي ألونسو إلى التحرك الفوري لسد الفراغ الفني.
ويبرز إنزو فرنانديز كأحد الأسماء التي تحظى بثقة كبيرة داخل إدارة ريال مدريد، نظرًا لما يملكه من إمكانيات تكتيكية وقدرة على التحكم برتم المباريات، إذ تراه الإدارة الخليفة المثالي لتوني كروس، خاصة أنه أثبت جاهزيته مع "البلوز" والمنتخب الأرجنتيني لسد هذا الفراغ في سانتياغو برنابيو.
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