إسرائيل تقرر عدم تمديد تأشيرة رئيس أوتشا لتنديده بقتل المجوعين في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 تموز (بترا) - قررت إسرائيل في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، عدم تمديد تأشيرة رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة (أوتشا) جوناثان ويتال، بعد تنديد الأخير بقتل تل أبيب للمجوعين في قطاع غزة.وكان ويتال قد ندد أمس الأحد بقتل إسرائيل المجوعين بقطاع غزة، واصفا ما يحدث هناك بأنه "مذبحة" تشكل عملية "لمحو حياة الفلسطينيين".وقال "ما نشهده مذبحة، إنه جوع يستخدم كما لو كان سلاحا، إنه تهجير قسري، إنه حكم بالإعدام بحق أناس يسعون للبقاء على قيد الحياة فحسب".وتابع المسؤول الأممي، "يبدو أن هذه العوامل تشكل عملية لمحو حياة الفلسطينيين من قطاع غزة".وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أمس، ارتفاع عدد الضحايا من الفلسطينيين الذين يحاولون الوصول للغذاء بمراكز المساعدات الأميركية الإسرائيلية إلى 995 شهيدا و6011 مصابا و45 مفقودا" منذ 27 أيار الماضي.وتشن إسرائيل منذ السابع من تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة جميع النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.وخلفت الإبادة نحو 200 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.