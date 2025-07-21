إسرائيل تقرر عدم تمديد تأشيرة رئيس أوتشا لتنديده بقتل المجوعين في غزة

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
إسرائيل تقرر عدم تمديد تأشيرة رئيس أوتشا لتنديده بقتل المجوعين في غزة
(MENAFN- Jordan News Agency) عمان 21 تموز (بترا) - قررت إسرائيل في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، عدم تمديد تأشيرة رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة (أوتشا) جوناثان ويتال، بعد تنديد الأخير بقتل تل أبيب للمجوعين في قطاع غزة.
وكان ويتال قد ندد أمس الأحد بقتل إسرائيل المجوعين بقطاع غزة، واصفا ما يحدث هناك بأنه "مذبحة" تشكل عملية "لمحو حياة الفلسطينيين".
وقال "ما نشهده مذبحة، إنه جوع يستخدم كما لو كان سلاحا، إنه تهجير قسري، إنه حكم بالإعدام بحق أناس يسعون للبقاء على قيد الحياة فحسب".
وتابع المسؤول الأممي، "يبدو أن هذه العوامل تشكل عملية لمحو حياة الفلسطينيين من قطاع غزة".
وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أمس، ارتفاع عدد الضحايا من الفلسطينيين الذين يحاولون الوصول للغذاء بمراكز المساعدات الأميركية الإسرائيلية إلى 995 شهيدا و6011 مصابا و45 مفقودا" منذ 27 أيار الماضي.
وتشن إسرائيل منذ السابع من تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة جميع النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة نحو 200 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
وكان ويتال قد ندد أمس الأحد بقتل إسرائيل المجوعين بقطاع غزة، واصفا ما يحدث هناك بأنه "مذبحة" تشكل عملية "لمحو حياة الفلسطينيين".
وقال "ما نشهده مذبحة، إنه جوع يستخدم كما لو كان سلاحا، إنه تهجير قسري، إنه حكم بالإعدام بحق أناس يسعون للبقاء على قيد الحياة فحسب".
وتابع المسؤول الأممي، "يبدو أن هذه العوامل تشكل عملية لمحو حياة الفلسطينيين من قطاع غزة".
وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أمس، ارتفاع عدد الضحايا من الفلسطينيين الذين يحاولون الوصول للغذاء بمراكز المساعدات الأميركية الإسرائيلية إلى 995 شهيدا و6011 مصابا و45 مفقودا" منذ 27 أيار الماضي.
وتشن إسرائيل منذ السابع من تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة جميع النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة نحو 200 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
سوق الأسهم السعودية يواصل تراجعاته وسط ضغط من 4 قطاعات
البنك العربي يطلق حملة خاصة بالبطاقات الائتمانية
البنك العربي يطلق حملة خاصة بالبطاقات الائتمانية لتعزيز المحافظة على البيئة
ضمان 53% قفزة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدول العربية إلى 123 مليار دولار
تربة القمر.. وقود وأكسجين
طال انتظارها.. منصة يوتيوب تطلق ميزة جديدة فما هي؟