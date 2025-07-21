خطوط ألاسكا الجوية توقف جميع رحلاتها بسبب عطل تقني

خطوط ألاسكا الجوية توقف جميع رحلاتها بسبب عطل تقني
وقالت شركة الطيران في بيان أرسلته عبر البريد الإلكترون أمس الأحد "في الثامنة مساء بتوقيت المحيط الهادي يوم الأحد (0300 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين)، تعرضت خطوط طيران ألاسكا لعطل تقني أثر على عملياتنا. طلبنا وقفا مؤقتا شاملا على رحلات ألاسكا وهورايزون إير".
وأضافت شركة الطيران التي مقرها سياتل أن آثار التوقف ستظل واضحة على عملياتها طوال المساء، دون تقديم المزيد من التفاصيل.
وأظهرت صفحة الحالة على الموقع الإلكتروني لإدارة الطيران الاتحادية أن جميع الوجهات تأثرت بمنع طائرات المسارات الرئيسية التابعة لشركة خطوط ألاسكا الجوية من التحليق وبتعليق رحلات هورايزون إير.
وفي أبريل 2024، أوقفت خطوط طيران ألاسكا أسطولها بالكامل عن العمل بسبب مشكلة في نظام حساب وزن وتوازن طائراتها، وذلك بعد أشهر قليلة من انفجار باب طائرة بوينج 737 ماكس 9 التي تشغلها المجموعة أثناء تحليقها.
ووفقا لموقع مجموعة خطوط طيران ألاسكا، تمتلك الشركة أسطولا يضم 238 طائرة بوينج 737 و87 طائرة إمبراير 175.
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