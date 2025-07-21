خطوط ألاسكا الجوية توقف جميع رحلاتها بسبب عطل تقني

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت خطوط طيران ألاسكا الجوية الأمريكية تعليق جميع رحلاتها بعد تعرضها لعطل تقني، مما أثر على أنظمتها، دون أن تحدد طبيعة الانقطاع، وذلك في المرة الثانية التي توقف فيها الشركة تحليق طائراتها خلال ما يزيد قليلا عن عام.

وقالت شركة الطيران في بيان أرسلته عبر البريد الإلكترون أمس الأحد "في الثامنة مساء بتوقيت المحيط الهادي يوم الأحد (0300 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين)، تعرضت خطوط طيران ألاسكا لعطل تقني أثر على عملياتنا. طلبنا وقفا مؤقتا شاملا على رحلات ألاسكا وهورايزون إير".

وأضافت شركة الطيران التي مقرها سياتل أن آثار التوقف ستظل واضحة على عملياتها طوال المساء، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وأظهرت صفحة الحالة على الموقع الإلكتروني لإدارة الطيران الاتحادية أن جميع الوجهات تأثرت بمنع طائرات المسارات الرئيسية التابعة لشركة خطوط ألاسكا الجوية من التحليق وبتعليق رحلات هورايزون إير.

وفي أبريل 2024، أوقفت خطوط طيران ألاسكا أسطولها بالكامل عن العمل بسبب مشكلة في نظام حساب وزن وتوازن طائراتها، وذلك بعد أشهر قليلة من انفجار باب طائرة بوينج 737 ماكس 9 التي تشغلها المجموعة أثناء تحليقها.

ووفقا لموقع مجموعة خطوط طيران ألاسكا، تمتلك الشركة أسطولا يضم 238 طائرة بوينج 737 و87 طائرة إمبراير 175.