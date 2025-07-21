رسمياً.. الهلال ينسحب من بطولة كأس السوبر السعودي

MENAFN - Al-Bayan) تلقى الاتحاد السعودي لكرة القدم خطابا رسميا من شركة نادي الهلال، يتضمن تأكيد اعتذار الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي لموسم 2025 / 2026، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس 2025 في هونج كونج.

وبناءً عليه، فإن الاتحاد السعودي لكرة القدم سيباشر اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للأنظمة واللوائح ذات الصلة، وذلك من خلال اللجان المختصة.

كما سيتم العمل بموجب اللائحة التنظيمية لمسابقة كأس السوبر السعودي، وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية من قبل لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ويؤكد الاتحاد السعودي لكرة القدم في هذا السياق حرصه على احترام الأنظمة واللوائح المعتمدة، وحرصه على حماية مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة، وذلك استنادا إلى نظامه الأساسي المعتمد من الجمعية العمومية.

وكان نادي الهلال أصدر بيانا رسميا في الساعات الأولى من اليوم الإثنين، يبرر فيه اعتذاره عن المشاركة في البطولة من أجل الحفاظ على سلامة لاعبيه وخاصة الدوليين ليكونوا جاهزين قبل معسكر المنتخب السعودي استعدادا لخوض مشواره الحاسم في ملحق التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 في أكتوبر المقبل.

أضاف بيان الهلال "طالبنا بإعادة النظر في إيجاد حلول بديلة تُسهم في تنظيم البطولة وتحقيق أهدافها التسويقية والترويجية للرياضة السعودية في هونج كونج دون مشاركة الهلال تقديرا للظروف الاستثنائية التي مر بها الفريق".

ونوه أيضا إلى أن المعدلات البدنية للاعبين دفعت مسؤولي الهلال للاعتذار عن المشاركة في البطولة بعد موسم شاق استمر أكثر من عام، وأنهاه الفريق بتمثيل مشرف للمملكة في بطولة كأس العالم للأندية التي اختتمت منتصف الشهر الجاري في الولايات المتحدة.

وأوضح أيضا أن الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن عن جدول مسابقاته المحلية في الأول من يونيو الماضي، ولم يتضمن إقامة السوبر في هونج كونج، بل تم الإعلان عن موعدها ومكانها في 13 يونيو الماضي بعد سفر الفريق إلى الولايات المتحدة.

وشدد الهلال أيضا على اعتزازه ببطولة السوبر وكافة البطولة السعودية، ولكن موعد البطولة يقلص فترة الإجازة المسموح بها بين المواسم، وهو ما يخالف ما نصّت عليه الفقرة (5.6) من العقود الإلزامية الواردة في ملاحق لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين الصادرة من الاتحاد السعودي لكرة القدم، التي تنص على أن الإجازة السنوية للاعبين هي ثمانية وعشرون 28 يوما كحد أدنى.