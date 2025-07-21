ثورة في تخزين الفاكهة.. كيف تبقي المانجو طازجة لمدة 28 يوماً؟
وجدت الدراسة التي قادتها الدكتورة ميخالا فيثانا، المحاضرة في كلية العلوم بجامعة شرق كارولينا، أن غمس المانجو في الماء المؤوزن (الأوزون المائي) لمدة 10 دقائق قبل التخزين البارد أدى إلى إطالة عمر التخزين البارد لمدة تصل إلى أسبوعين، مع انخفاض كبير في حدوث إصابات التبريد.
وقال الدكتور فيثانا: "إن زيادة مدة تخزين المانجو أمر مهم للغاية بالنسبة للمزارعين والتجار على حد سواء، لأنه يقلل من فقدان الغذاء أثناء التخزين ويوفر نافذة تسويقية أطول".
ارتفاع الشعبية والهدر الناتج عنها
مع الارتفاع العالمي في استهلاك الفاكهة والخضروات في السنوات الأخيرة، كان هناك زيادة ملحوظة في إنتاج المانجو، ومع ذلك، يتم فقدان نسبة كبيرة منها على طول سلسلة التوريد بسبب النضج السريع والتلف المفرط.
ويشير الدكتور فيثانا إلى أن حوالي 20 في المائة من إجمالي إنتاج المانجو الأسترالي يُفقد أو يُهدر، وتُعد المنتجات البستانية مسؤولة عن حوالي 50 في المائة من إجمالي هدر الغذاء في أستراليا، ولذلك، فمن المهم استكشاف التقنيات الصديقة للبيئة والفعالة من حيث التكلفة لتقليل خسائر ما بعد حصاد المانجو."
من المزارعين إلى التجار
عادة، يتم قطف المانجو في مرحلة النضج الخضراء وتخزينها عند 13 درجة مئوية لمدة تصل إلى 14 يوماً، ومع ذلك، فإن هذه الدرجة ليست باردة بما يكفي للتخزين لفترة طويلة.
قال الدكتور فيثانا: "لأن المانجو فاكهة استوائية، لا ينبغي تخزينها في درجة حرارة أقل من 12.5 درجة مئوية نظراً لحساسيتها الشديدة لدرجات الحرارة الباردة". وأضاف: "يؤدي تخزين المانجو لفترات طويلة تحت هذه الدرجة إلى اضطراب فسيولوجي يُعرف باسم إصابة البرد، مما يُلحق الضرر بقشرة الثمرة ويؤدي إلى انخفاض قابليتها للتسويق وهدر كبير للغذاء".
الأوزون المائي
تم إجراء الدراسة على صنف المانجو كنسينغتون برايد، وهو الأكثر إنتاجاً في أستراليا، وتم اختبار تقنية الأوزون المائي لتحسين تحمل التبريد أثناء التخزين البارد.
وبغمس المانجو في الماء المؤكسد لمدة 10 دقائق قبل تخزينها في البرد عند 5 درجات مئوية، وجد الباحثون أنه يمكنهم الاحتفاظ بالمانجو لفترة أطول مع أضرار أقل بكثير بسبب التبريد.
عمومًا، لا يمكن تخزين مانجو كنسينغتون برايد لأكثر من أسبوعين تقريباً دون أن تنضج عند درجة حرارة 13 درجة مئوية. ومع ذلك، يُطيل الأوزون المائي مدة تخزين هذه المانجو وصلاحيتها حتى 28 يومًا، مع انخفاض أضرار التبريد بنسبة 40% مقارنةً بالمانجو غير المعالجة، وفقًا للدكتور فيثانا.
فعال وآمن
وقال الدكتور فيثانا إن الأوزون يمكن التحكم فيه في الموقع، وهو فعال من حيث التكلفة ويعتبر آمنًا للعمال على مستوى العتبة بسبب تحلله السريع إلى أكسجين، والأوزون المائي هو ضخّ الأوزون في الماء عبر مولد أوزون وهو مركب يُستخدم على نطاق واسع لتعقيم الفواكه والخضراوات على نطاق تجاري.
وأضاف: "يمكن دمج الأوزون مع خطوة التبريد المائي بعد المعالجة الحرارية للحجر الصحي في المانجو المخصصة للتصدير أو بشكل منفصل كخطوة تعقيم مباشرة بعد الحصاد، اعتمادًا على راحة المزارع، ولكن هذا يحتاج إلى مزيد من التحسين في الإعدادات التجارية".
وقال الدكتور فيثانا إن الباحثين في جامعة شرق كوانتان يأملون في إجراء المزيد من الأبحاث على أنواع أخرى من المانجو لاختبار مدى استجابتها وتحقيق المزيد من الانخفاض في إصابات التبريد أثناء التخزين البارد لفترات طويلة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
سوق الأسهم السعودية يواصل تراجعاته وسط ضغط من 4 قطاعات
البنك العربي يطلق حملة خاصة بالبطاقات الائتمانية
البنك العربي يطلق حملة خاصة بالبطاقات الائتمانية لتعزيز المحافظة على البيئة
ضمان 53% قفزة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدول العربية إلى 123 مليار دولار
تربة القمر.. وقود وأكسجين
طال انتظارها.. منصة يوتيوب تطلق ميزة جديدة فما هي؟