ثورة في تخزين الفاكهة.. كيف تبقي المانجو طازجة لمدة 28 يوماً؟

MENAFN - Al-Bayan) نجح باحثون في تمديد فترة صلاحية المانجو إلى 28 يوماً، مع تقليل نسبة تلفها بنسبة 40%، مما يُقدّم حلاً مستدامًا لمشكلة هدر الطعام المتنامية، حيث توصلت دراسة جديدة من جامعة إديث كوان (ECU) إلى طريقة لتمديد عمر تخزين هذه الفاكهة الاستوائية الشهيرة.

وجدت الدراسة التي قادتها الدكتورة ميخالا فيثانا، المحاضرة في كلية العلوم بجامعة شرق كارولينا، أن غمس المانجو في الماء المؤوزن (الأوزون المائي) لمدة 10 دقائق قبل التخزين البارد أدى إلى إطالة عمر التخزين البارد لمدة تصل إلى أسبوعين، مع انخفاض كبير في حدوث إصابات التبريد.

وقال الدكتور فيثانا: "إن زيادة مدة تخزين المانجو أمر مهم للغاية بالنسبة للمزارعين والتجار على حد سواء، لأنه يقلل من فقدان الغذاء أثناء التخزين ويوفر نافذة تسويقية أطول".

ارتفاع الشعبية والهدر الناتج عنها

مع الارتفاع العالمي في استهلاك الفاكهة والخضروات في السنوات الأخيرة، كان هناك زيادة ملحوظة في إنتاج المانجو، ومع ذلك، يتم فقدان نسبة كبيرة منها على طول سلسلة التوريد بسبب النضج السريع والتلف المفرط.

ويشير الدكتور فيثانا إلى أن حوالي 20 في المائة من إجمالي إنتاج المانجو الأسترالي يُفقد أو يُهدر، وتُعد المنتجات البستانية مسؤولة عن حوالي 50 في المائة من إجمالي هدر الغذاء في أستراليا، ولذلك، فمن المهم استكشاف التقنيات الصديقة للبيئة والفعالة من حيث التكلفة لتقليل خسائر ما بعد حصاد المانجو."

من المزارعين إلى التجار

عادة، يتم قطف المانجو في مرحلة النضج الخضراء وتخزينها عند 13 درجة مئوية لمدة تصل إلى 14 يوماً، ومع ذلك، فإن هذه الدرجة ليست باردة بما يكفي للتخزين لفترة طويلة.

قال الدكتور فيثانا: "لأن المانجو فاكهة استوائية، لا ينبغي تخزينها في درجة حرارة أقل من 12.5 درجة مئوية نظراً لحساسيتها الشديدة لدرجات الحرارة الباردة". وأضاف: "يؤدي تخزين المانجو لفترات طويلة تحت هذه الدرجة إلى اضطراب فسيولوجي يُعرف باسم إصابة البرد، مما يُلحق الضرر بقشرة الثمرة ويؤدي إلى انخفاض قابليتها للتسويق وهدر كبير للغذاء".

الأوزون المائي

تم إجراء الدراسة على صنف المانجو كنسينغتون برايد، وهو الأكثر إنتاجاً في أستراليا، وتم اختبار تقنية الأوزون المائي لتحسين تحمل التبريد أثناء التخزين البارد.

وبغمس المانجو في الماء المؤكسد لمدة 10 دقائق قبل تخزينها في البرد عند 5 درجات مئوية، وجد الباحثون أنه يمكنهم الاحتفاظ بالمانجو لفترة أطول مع أضرار أقل بكثير بسبب التبريد.

عمومًا، لا يمكن تخزين مانجو كنسينغتون برايد لأكثر من أسبوعين تقريباً دون أن تنضج عند درجة حرارة 13 درجة مئوية. ومع ذلك، يُطيل الأوزون المائي مدة تخزين هذه المانجو وصلاحيتها حتى 28 يومًا، مع انخفاض أضرار التبريد بنسبة 40% مقارنةً بالمانجو غير المعالجة، وفقًا للدكتور فيثانا.

فعال وآمن

وقال الدكتور فيثانا إن الأوزون يمكن التحكم فيه في الموقع، وهو فعال من حيث التكلفة ويعتبر آمنًا للعمال على مستوى العتبة بسبب تحلله السريع إلى أكسجين، والأوزون المائي هو ضخّ الأوزون في الماء عبر مولد أوزون وهو مركب يُستخدم على نطاق واسع لتعقيم الفواكه والخضراوات على نطاق تجاري.

وأضاف: "يمكن دمج الأوزون مع خطوة التبريد المائي بعد المعالجة الحرارية للحجر الصحي في المانجو المخصصة للتصدير أو بشكل منفصل كخطوة تعقيم مباشرة بعد الحصاد، اعتمادًا على راحة المزارع، ولكن هذا يحتاج إلى مزيد من التحسين في الإعدادات التجارية".

وقال الدكتور فيثانا إن الباحثين في جامعة شرق كوانتان يأملون في إجراء المزيد من الأبحاث على أنواع أخرى من المانجو لاختبار مدى استجابتها وتحقيق المزيد من الانخفاض في إصابات التبريد أثناء التخزين البارد لفترات طويلة.