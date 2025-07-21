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وفيات الأردن.. الاثنين 21-7-2025

وفيات الأردن.. الاثنين 21-7-2025

2025-07-21 02:11:50
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - انتقل إلى رحمته تعالى:

نايف سليمان ابراهيم سليمان

نبيهة عمر حماد

لؤي جميل عبداللطيف خنفر

زهية خميس غصوب

سناء ابراهيم عثمان المصري

عائد محمد قاسم دغلس

زاهر عايش نصر

عبدالرحيم الحاج أسعد سالم


إنا لله وإنا إليه راجعون

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