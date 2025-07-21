وفيات الأردن.. الاثنين 21-7-2025

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وفيات الأردن.. الاثنين 21-7-2025
(MENAFN- Khaberni)
خبرني - انتقل إلى رحمته تعالى:
نايف سليمان ابراهيم سليمان
نبيهة عمر حماد
لؤي جميل عبداللطيف خنفر
زهية خميس غصوب
سناء ابراهيم عثمان المصري
عائد محمد قاسم دغلس
زاهر عايش نصر
عبدالرحيم الحاج أسعد سالم
إنا لله وإنا إليه راجعون
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