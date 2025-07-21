في يومها الـ654 .. أبرز تطورات الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة

خبرني - تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، لليوم الـ 654 عبر القصف الجوي والمدفعي، وقتل المجوّعين والنازحين بدعم سياسي وعسكري أمريكي، وصمت دولي وخذلان غير مسبوق من المجتمع الدولي.

وأفادت مصادر فلسطينية ، بأن قوات الاحتلال شنت عشرات الغارات، وارتكبت المزيد من المجازر مع تفاقم معاناة النزوح التي تطال أكثر من مليوني إنسان وسط مجاعة قاسية.



آخر التطورات

وأفادت مصادر طبية باستشهاد العديد من الفلسطينيين؛ جراء الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة من قطاع غزة منذ فجر اليوم الاثنين.

ووصل شهيدان إلى مستشفى الشفاء جراء استهداف قوات الاحتلال منتظري المساعدات في منطقة نتساريم جنوب مدينة غزة.

وانتشل شهيد من منطقة الزهراء جراء قصف إسرائيلي، ونقل إلى مستشفى العودة بالنصيرات وسط قطاع غزة

وأصيب 3 فلسطينيين من عائلة المطوق إثر قصف من مسيرة إسرائيلية على شارع الغبارى ببلدة جباليا شمالي قطاع غزة.

وارتقى شهيدان وأصيب آخرون في استهداف الاحتلال جنوب دير البلح وسط قطاع غزة

وارتقى شهداء وأصيب آخرون في قصف من مسيرة إسرائيلية على دوار النزلة في جباليا شمالي قطاع غزة

وشنت طائرات الاحتلال صباح اليوم غارة على خيام النازحين في مواصي خانيونس.

واستشهد أيمن صالح الرقب، وزوجته إسراء أبو عليان، وابينهما عبدالله ونور وابن خالتهما محمود الرقب جراء قصف إسرائيلي فجر اليوم على خيام النازحين في مواصي خانيونس.

وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال نفذت توغلا في منطقة حكر الجامع في دير البلح فجر اليوم وسط قصف عنيف بعد ساعات من إصدارها أوامر تهجير في المدينة.

واستهدفت قوات الاحتلال المناطق الجنوبية لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم خيمة في منطقة تل الهوى غربي مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الأحد، بارتفاع عدد الشهداء إلى132 منذ ساعات الفجر، بينهم94 شهيدًا من منتظري المساعدات الإنسانية، في أحدث جرائم الاحتلال التي طالت مناطق توزيع الإغاثة المعروفة بـ”مصائد الموت”، وتحديدًا في منطقة السودانية التي سقط فيها 81 شهيدًا على الأقل.



الإبادة الجماعية مستمرة

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، خلفت حتى الآن – وفق وزارة الصحة- أكثر من 58,895 شهيدًا بالإضافة إلى 140,980 جرحى بإصابات متفاوتة، وأكثر من 11 ألف مفقود، ومجاعة أودت بحياة العشرات، فيما يعيش أكثر من مليوني فلسطيني في ظروف نزوح قسري وسط دمار شامل.

ومن الشهداء 8,066 شهيدا، ومن الإصابات 28,939 إصابة استهدفوا بعد تنصل الاحتلال من اتفاق وقف إطلاق النار في 18 مارس 2025.

وبلغ عدد الشهداء منذ حول الاحتلال نقاط التوزيع المحدودة إلى مصائد للقتل في 27 مايو/أيار الماضي، نحو 995 شهيدا، و6011 مصابا، و45 مفقودا، مع استخدام ما يسمى“مؤسسة غزة الإنسانية” – ذات الصبغة الإسرائيلية الأميركية والمرفوضة أمميًا – كأداة لفرض معادلة الخضوع والقتل تحت غطاء“العمل الإنساني”.

وقتلت قوات الاحتلال (1,582) شهيداً من الطواقم الطبية و(115) شهيداً من الدفاع المدني و(220) شهيداً من و(754) شهيداً من شرطة وعناصر تأمين مساعدات قتلهم الاحتلال“الإسرائيلي.

وارتكبت قوات الاحتلال أكثر من 15 ألف مجزرة، استهدفت أكثر من 14 ألف عائلة أبيدت خلالها نحو 2500 عائلة مسحت من السجل المدني.

ووفق معطيات المكتب الإعلامي الحكومي، وجهات أممية، أسفرت حرب الإبادة عن تدمير أكثر من 88 % من مباني قطاع غزة، بإجمالي خسائر يزيد عن 62 مليار دولار، في وقت تسيطر فيه قوات الاحتلال على (77%) من مساحة قطاع غزة بالاجتياح والنار والتهجير.

ودمر الاحتلال (149) مدرسة وجامعة ومؤسسة تعليمية كلياً و(369) جزئياً، و(828) مسجداً كليا و(167) مسجداً جزئيا ودمر (19) مقبرة.