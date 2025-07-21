راشفورد يصل كاتالونيا لإتمام إجراءات انتقاله إلى برشلونة

MENAFN - Al-Bayan) اقترب ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد من الانتقال إلى برشلونة الإسباني بعد سفره إلى كتالونيا مساء الأحد.

نشر راشفورد على مواقع التواصل الاجتماعي صورة له وهو يسافر على متن طائرة خاصة، وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي وصل بالفعل إلى كاتالونيا.

وكشفت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن مانشستر يونايتد وبرشلونة توصلا لاتفاق على إعارة اللاعب لموسم واحد مع وضع بند يسمح بانتقاله نهائيا.

لم يلعب راشفورد /27 عاما/ بقميص مانشستر يونايتد منذ مباراة فيكتوريا بلزن في الدوري الأوروبي لكرة القدم يوم 12 ديسمبر ، وقضى الجزء الثاني من الموسم الماضي معارا إلى أستون فيلا.

ويبقى راشفورد بين خمسة لاعبين طالبوا إدارة مانشستر بالانتقال إلى ناد آخر، علما أنه يبقى من ناشئي النادي، وسجل 138 هدفا في 426 مباراة مع الفريق الأول.

وتدرب المهاجم الإنجليزي الدولي طوال الفترة الماضية بعيدا عن الفريق الأول الذي يقوده البرتغالي روبن أموريم منذ بداية فترة الإعداد للموسم الجديد، وذلك في إطار سعيه للانتقال إلى ناد آخر.