راشفورد يصل كاتالونيا لإتمام إجراءات انتقاله إلى برشلونة

راشفورد يصل كاتالونيا لإتمام إجراءات انتقاله إلى برشلونة
نشر راشفورد على مواقع التواصل الاجتماعي صورة له وهو يسافر على متن طائرة خاصة، وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي وصل بالفعل إلى كاتالونيا.
وكشفت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن مانشستر يونايتد وبرشلونة توصلا لاتفاق على إعارة اللاعب لموسم واحد مع وضع بند يسمح بانتقاله نهائيا.
لم يلعب راشفورد /27 عاما/ بقميص مانشستر يونايتد منذ مباراة فيكتوريا بلزن في الدوري الأوروبي لكرة القدم يوم 12 ديسمبر ، وقضى الجزء الثاني من الموسم الماضي معارا إلى أستون فيلا.
ويبقى راشفورد بين خمسة لاعبين طالبوا إدارة مانشستر بالانتقال إلى ناد آخر، علما أنه يبقى من ناشئي النادي، وسجل 138 هدفا في 426 مباراة مع الفريق الأول.
وتدرب المهاجم الإنجليزي الدولي طوال الفترة الماضية بعيدا عن الفريق الأول الذي يقوده البرتغالي روبن أموريم منذ بداية فترة الإعداد للموسم الجديد، وذلك في إطار سعيه للانتقال إلى ناد آخر.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
سوق الأسهم السعودية يواصل تراجعاته وسط ضغط من 4 قطاعات
البنك العربي يطلق حملة خاصة بالبطاقات الائتمانية
البنك العربي يطلق حملة خاصة بالبطاقات الائتمانية لتعزيز المحافظة على البيئة
ضمان 53% قفزة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدول العربية إلى 123 مليار دولار
تربة القمر.. وقود وأكسجين
طال انتظارها.. منصة يوتيوب تطلق ميزة جديدة فما هي؟