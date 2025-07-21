9 شهداء جراء القصف الإسرائيلي في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 21 تموز (بترا) - استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لخيمة تؤوي نازحين في شارع الأسطبل بمنطقة المواصي غربي خانيونس جنوبي قطاع غزة.واستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في استهداف الاحتلال جنوب دير البلح وسط قطاع غزة.وفي جباليا البلد شمالي قطاع غزة، استشهد فلسطينيان في قصف إسرائيلي استهدف عددا من المواطنين، كما أصيب ثلاثة فلسطينيين إثر قصف من مسيرة إسرائيلية على شارع الغباري ببلدة جباليا شمالي قطاع غزة.