  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
9 شهداء جراء القصف الإسرائيلي في غزة

9 شهداء جراء القصف الإسرائيلي في غزة

2025-07-21 02:06:40
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 21 تموز (بترا) - استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لخيمة تؤوي نازحين في شارع الأسطبل بمنطقة المواصي غربي خانيونس جنوبي قطاع غزة.
واستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في استهداف الاحتلال جنوب دير البلح وسط قطاع غزة.
وفي جباليا البلد شمالي قطاع غزة، استشهد فلسطينيان في قصف إسرائيلي استهدف عددا من المواطنين، كما أصيب ثلاثة فلسطينيين إثر قصف من مسيرة إسرائيلية على شارع الغباري ببلدة جباليا شمالي قطاع غزة.

MENAFN21072025000117011021ID1109824830

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث