9 شهداء جراء القصف الإسرائيلي في غزة

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9 شهداء جراء القصف الإسرائيلي في غزة
(MENAFN- Jordan News Agency) غزة 21 تموز (بترا) - استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لخيمة تؤوي نازحين في شارع الأسطبل بمنطقة المواصي غربي خانيونس جنوبي قطاع غزة.
واستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في استهداف الاحتلال جنوب دير البلح وسط قطاع غزة.
وفي جباليا البلد شمالي قطاع غزة، استشهد فلسطينيان في قصف إسرائيلي استهدف عددا من المواطنين، كما أصيب ثلاثة فلسطينيين إثر قصف من مسيرة إسرائيلية على شارع الغباري ببلدة جباليا شمالي قطاع غزة.
واستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في استهداف الاحتلال جنوب دير البلح وسط قطاع غزة.
وفي جباليا البلد شمالي قطاع غزة، استشهد فلسطينيان في قصف إسرائيلي استهدف عددا من المواطنين، كما أصيب ثلاثة فلسطينيين إثر قصف من مسيرة إسرائيلية على شارع الغباري ببلدة جباليا شمالي قطاع غزة.
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