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الائتلاف الحاكم في اليابان يخسر الأغلبية في مجلس الشيوخ

الائتلاف الحاكم في اليابان يخسر الأغلبية في مجلس الشيوخ

2025-07-21 02:06:40
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 21 تموز (بترا) - لم يتمكن الائتلاف الحاكم في اليابان بزعامة رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا من الحصول على الأغلبية في مجلس المستشارين (الشيوخ) المكون من 248 مقعدا في انتخابات برلمانية حاسمة، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتفلزيون اليابانية اليوم الاثنين.
وكان حزب إيشيبا الليبرالي الديمقراطي وشريكه الأصغر في الائتلاف كوميتو بحاجة للفوز بـ 50 مقعدا بالإضافة إلى المقاعد الــ75 التي يمتلكونها بالفعل للوصول إلى الهدف، ومع تبقي مقعدين لم يحسما بعد، حصل الائتلاف على 46 مقعدا فقط.

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