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وزير الإعلام السوري: قرابة 300 ألف حساب فاعل تعمل على نشر محتوى مضلل

وزير الإعلام السوري: قرابة 300 ألف حساب فاعل تعمل على نشر محتوى مضلل

2025-07-21 02:06:30

خبرني - تحدث وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، ليل الأحد، عن وجود قرابة 300 ألف حساب فاعل تعمل على نشر محتوى مضلل تتوزع على 4 دول رئيسة.

وأضاف الوزير عبر منصة "إكس" أن المحتوى المضلل الذي ينشر يأخذ أشكالا مختلفة، حيث يظهر في بعض أشكاله مؤيدا للدولة ولكنه يهتم بنشر خطاب تقسيمي.

ولفت الوزير إلى أن سورية ما زالت تحت العقوبات الأميركية فيما يخص العلاقة مع منصات التواصل الاجتماعي، ولا يزال التقدم بطيئا لجهة رفعها رغم الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس ترمب.

وأشار إلى أن استمرارية العقوبات تعيق التواصل المباشر مع هذه المنصات خاصة فيما يتعلق بمكافحة حملات التضليل والشائعات.

"نبذل في وزارة الإعلام جهودا مضاعفة لوقف توليد الحسابات الجديدة، وقد بلغت في الأيام الأخيرة مستويات كبيرة (10 آلاف حساب يوميا) ونعول على وعي الجمهور حتى تتوفر ظروف مناسبة" وفق الوزير.

وقال إن الحسابات الوهمية استنفدت قيمتها في سورية الجديدة، مهيبا بالجميع توخي الحذر والتحلي بالمسؤولية.


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