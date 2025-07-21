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دمشق: خروج عائلات محتجزة من داخل السويداء

دمشق: خروج عائلات محتجزة من داخل السويداء

2025-07-21 02:06:30

خبرني - بدأت صباح الاثنين، عملية خروج العائلات المحتجزة من داخل مدينة السويداء، وفق ما أفاد به التلفزيون السوري الرسمي، وذلك بعد أيام من التوترات الأمنية في المدينة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء أحمد الدالاتي، قوله إنه تم التوصل إلى اتفاق يقضي بإخراج المدنيين الراغبين في المغادرة، إلى حين تأمينهم وضمان عودتهم بأمان، مؤكدًا التزام الجهات الأمنية بـ"تأمين خروج الراغبين في المغادرة وتوفير إمكانية الدخول للراغبين أيضًا".

وأشار إلى أن قوى الأمن الداخلي فرضت طوقًا أمنيًا حول مدينة السويداء بهدف تأمينها وإيقاف الأعمال القتالية داخلها، في إطار جهود الدولة لاستعادة الاستقرار وحماية المدنيين.

وأظهرت صور بثّتها وزارة الداخلية السورية اللحظات الأولى لخروج عدد من عوائل البدو المحتجزين في المدينة منذ عدة أيام.

وجرت عملية خروج العوائل وسط انتشار ميداني واسع لقوى الأمن الداخلي، التي عملت على تأمين المنطقة وضمان سلامة المدنيين طوال العملية.

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