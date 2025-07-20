خسائر صفرية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

صحيح‭ ‬أن‭ ‬المتابع‭ ‬الحصيف‭ ‬لم‭ ‬يتوقع‭ ‬انقلابا‭ ‬في‭ ‬موازين‭ ‬القوى،‭ ‬لكن‭ ‬أن‭ ‬تحسم‭ ‬جميع‭ ‬المباريات‭ ‬بهذه‭ ‬الصورة‭ ‬السريعة‭ ‬والحاسمة،‭ ‬فهو‭ ‬أمر‭ ‬يكشف‭ ‬عن‭ ‬عمق‭ ‬الفوارق‭ ‬والتباينات،‭ ‬ويطرح‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬علامات‭ ‬استفهام‭ ‬كثيرة‭ ‬حول‭ ‬واقع‭ ‬المنتخبات‭ ‬المتعثرة‭.‬

اللافت‭ ‬في‭ ‬الأمر‭ ‬أن‭ ‬أسباب‭ ‬الخسائر‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬لمسناه‭ ‬من‭ ‬أحاديث‭ ‬مقربين‭ ‬فنيين‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬المنتخبات‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬واحدة،‭ ‬بل‭ ‬تعددت‭ ‬بتعدد‭ ‬الأسماء،‭ ‬فمنها‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬على‭ ‬ألسنتهم‭ ‬ما‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬قلة‭ ‬الخبرة،‭ ‬ومنها‭ ‬ما‭ ‬يتصل‭ ‬بغياب‭ ‬الاستقرار‭ ‬الفني‭ ‬والإداري،‭ ‬ما‭ ‬انعكس‭ ‬سلبا‭ ‬على‭ ‬الانسجام‭ ‬والتناغم‭ ‬داخل‭ ‬أرضية‭ ‬الملعب،‭ ‬وهناك‭ ‬من‭ ‬يدفع‭ ‬ضريبة‭ ‬الابتعاد‭ ‬الطويل‭ ‬عن‭ ‬المنافسات‭ ‬الرسمية،‭ ‬ما‭ ‬اضطره‭ ‬إلى‭ ‬دخول‭ ‬البطولة‭ ‬بجهوزية‭ ‬مهزوزة‭ ‬ولياقة‭ ‬ذهنية‭ ‬غائبة‭.‬

‮ ‬النتيجة‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬مجرد‭ ‬خسارة‭ ‬مباريات،‭ ‬بل‭ ‬عجز‭ ‬تام‭ ‬عن‭ ‬مقاومة‭ ‬التفوق،‭ ‬وغياب‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬فرض‭ ‬الندية‭ ‬ولو‭ ‬لشوط‭ ‬واحد‭. ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يوقظ‭ ‬بعض‭ ‬المنتخبات‭ ‬مبكرا،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتحول‭ ‬مشهد‭ ‬الافتتاح‭ ‬إلى‭ ‬عنوان‭ ‬دائم‭ ‬للبطولة‭.‬

في‭ ‬العرف‭ ‬الثقافي‭ ‬الرياضي،‭ ‬لا‭ ‬يعد‭ ‬الفوز‭ ‬والتفوق‭ ‬وحدهما‭ ‬مصدرا‭ ‬للتحفيز،‭ ‬فحتى‭ ‬الخسارة‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬فتح‭ ‬الآفاق،‭ ‬وإيقاظ‭ ‬الهمم،‭ ‬وتحريك‭ ‬الساكن‭ ‬في‭ ‬النفس‭. ‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬يواصل‭ ‬المنتصرون‭ ‬عزف‭ ‬نغمة‭ ‬الانتصارات،‭ ‬وأن‭ ‬ينهض‭ ‬الخاسرون‭ ‬بشكل‭ ‬مغاير‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬مواجهات‭ ‬وأيام‭ ‬قادمة‭.‬