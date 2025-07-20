يونايتد يقدم عرضا كبيرا لضم جيوكيريس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢١ يوليو ٢٠٢٥ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يسعى‭ ‬نادي‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬بقوة‭ ‬للتعاقد‭ ‬مع‭ ‬فيكتور‭ ‬جيوكيريس‭ ‬مهاجم‭ ‬سبورتنج‭ ‬لشبونة‭ ‬البرتغالي،‭ ‬وتقدم‭ ‬بعرض‭ ‬مالي‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬نظيره‭ ‬أرسنال‭ ‬الذي‭ ‬تفاوض‭ ‬لضم‭ ‬اللاعب‭ ‬بمقابل‭ ‬يتراوح‭ ‬بين‭ ‬70‭ ‬و80‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭.‬

ذكرت‭ ‬صحيفة‭ (‬آبولا‭) ‬البرتغالية‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬لها‭ ‬أن‭ ‬صفقة‭ ‬جيوكيريس‭ ‬ربما‭ ‬تشهد‭ ‬تحولا‭ ‬جذريا‭ ‬في‭ ‬اللحظات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وأن‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬بات‭ ‬قريبا‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬بها،‭ ‬مستغلا‭ ‬تعثر‭ ‬المفاوضات‭ ‬بين‭ ‬ناديي‭ ‬أرسنال‭ ‬وسبورتنج‭ ‬لشبونة‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬العرض‭ ‬المالي‭ ‬الذي‭ ‬تقدم‭ ‬به‭ ‬مانشستر‭ ‬يفوق‭ ‬كثيرا‭ ‬ما‭ ‬قدمه‭ ‬أرسنال‭ ‬لضم‭ ‬جيوكيريس،‭ ‬حيث‭ ‬تفاوض‭ ‬النادي‭ ‬اللندني‭ ‬بمقابل‭ ‬مادي‭ ‬يتراوح‭ ‬بين‭ ‬70‭ ‬و80‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬رغبة‭ ‬المهاجم‭ ‬السويدي‭ ‬جيوكيريس‭ ‬واضحة‭ ‬وقوية،‭ ‬وهي‭ ‬اللعب‭ ‬بقميص‭ ‬أرسنال‭ ‬والمشاركة‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭.‬

وأضافت‭ ‬الصحيفة‭ ‬‮«‬لكن‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬فإن‭ ‬لمّ‭ ‬الشمل‭ ‬بين‭ ‬جيوكيريس‭ ‬ومدربه‭ ‬السابق‭ ‬روبن‭ ‬أموريم‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬الحالي‭ ‬لمانشستر‭ ‬يونايتد،‭ ‬والسابق‭ ‬لسبورتنج‭ ‬لشبونة‭ ‬يبدو‭ ‬خيارا‭ ‬واردا‭ ‬ولكنه‭ ‬صعب‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬رغبة‭ ‬اللاعب‭ ‬السويدي‮»‬‭.‬

وأكدت‭ (‬آبولا‭) ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬صفقة‭ ‬انتقال‭ ‬جيوكيريس‭ ‬إلى‭ ‬أرسنال‭ ‬باتت‭ ‬مهددة‭ ‬بالفشل‭ ‬لإصرار‭ ‬لشبونة‭ ‬على‭ ‬مطالبه‭ ‬المادية‭ (‬80‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭) ‬مقابل‭ ‬الاستغناء‭ ‬عن‭ ‬مهاجمه‭ ‬السويدي‭.‬