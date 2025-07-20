  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
يونايتد يقدم عرضا كبيرا لضم جيوكيريس

يونايتد يقدم عرضا كبيرا لضم جيوكيريس

2025-07-20 08:05:35
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢١ يوليو ٢٠٢٥ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يسعى‭ ‬نادي‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬بقوة‭ ‬للتعاقد‭ ‬مع‭ ‬فيكتور‭ ‬جيوكيريس‭ ‬مهاجم‭ ‬سبورتنج‭ ‬لشبونة‭ ‬البرتغالي،‭ ‬وتقدم‭ ‬بعرض‭ ‬مالي‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬نظيره‭ ‬أرسنال‭ ‬الذي‭ ‬تفاوض‭ ‬لضم‭ ‬اللاعب‭ ‬بمقابل‭ ‬يتراوح‭ ‬بين‭ ‬70‭ ‬و80‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭.‬

ذكرت‭ ‬صحيفة‭ (‬آبولا‭) ‬البرتغالية‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬لها‭ ‬أن‭ ‬صفقة‭ ‬جيوكيريس‭ ‬ربما‭ ‬تشهد‭ ‬تحولا‭ ‬جذريا‭ ‬في‭ ‬اللحظات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وأن‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬بات‭ ‬قريبا‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬بها،‭ ‬مستغلا‭ ‬تعثر‭ ‬المفاوضات‭ ‬بين‭ ‬ناديي‭ ‬أرسنال‭ ‬وسبورتنج‭ ‬لشبونة‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬العرض‭ ‬المالي‭ ‬الذي‭ ‬تقدم‭ ‬به‭ ‬مانشستر‭ ‬يفوق‭ ‬كثيرا‭ ‬ما‭ ‬قدمه‭ ‬أرسنال‭ ‬لضم‭ ‬جيوكيريس،‭ ‬حيث‭ ‬تفاوض‭ ‬النادي‭ ‬اللندني‭ ‬بمقابل‭ ‬مادي‭ ‬يتراوح‭ ‬بين‭ ‬70‭ ‬و80‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬رغبة‭ ‬المهاجم‭ ‬السويدي‭ ‬جيوكيريس‭ ‬واضحة‭ ‬وقوية،‭ ‬وهي‭ ‬اللعب‭ ‬بقميص‭ ‬أرسنال‭ ‬والمشاركة‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭.‬

وأضافت‭ ‬الصحيفة‭ ‬‮«‬لكن‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬فإن‭ ‬لمّ‭ ‬الشمل‭ ‬بين‭ ‬جيوكيريس‭ ‬ومدربه‭ ‬السابق‭ ‬روبن‭ ‬أموريم‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬الحالي‭ ‬لمانشستر‭ ‬يونايتد،‭ ‬والسابق‭ ‬لسبورتنج‭ ‬لشبونة‭ ‬يبدو‭ ‬خيارا‭ ‬واردا‭ ‬ولكنه‭ ‬صعب‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬رغبة‭ ‬اللاعب‭ ‬السويدي‮»‬‭.‬

وأكدت‭ (‬آبولا‭) ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬صفقة‭ ‬انتقال‭ ‬جيوكيريس‭ ‬إلى‭ ‬أرسنال‭ ‬باتت‭ ‬مهددة‭ ‬بالفشل‭ ‬لإصرار‭ ‬لشبونة‭ ‬على‭ ‬مطالبه‭ ‬المادية‭ (‬80‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭) ‬مقابل‭ ‬الاستغناء‭ ‬عن‭ ‬مهاجمه‭ ‬السويدي‭.‬

MENAFN20072025000055011008ID1109824267

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث