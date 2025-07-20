اشتباكات بين الجماهير بالدوري النمساوي
أوجسبورج – (د ب أ): وقعت اشتباكات جماعية يوم السبت بين مشجعي أوجسبورج وفريق ميونيخ 1860 الألماني وجماهير فريق أوستريا لوستيناو المنافس بدوري الدرجة الثانية النمساوي، وفقا للشرطة النمساوية.
واندلع الشجار بين حوالي 150 شخصا، حيث تم إلقاء الزجاجات والحجارة، بالإضافة إلى احتكاك جسدي مباشر، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص خلال الشجار الذي وقع في لوستيناو، بجانب تضرر عدة سيارات.
وخاض ميونيخ 1860 المنافس بدوري الدرجة الثالثة الألماني مباراة ودية في وقت سابق ضد فادوز في مدينة تشور السويسرية، بينما واجه أوجسبورج فريق أوستريا لوستيناو، علما أن الفريقين تجمعهما علاقة صداقة جماهيرية مميزة.
وفي طريق عودتهم إلى ألمانيا مر مشجعو ميونيخ 1860 عبر لوستيناو، قبل اندلاع الاشتباكات التي وصفها متحدث باسم الشرطة بأنها «مشاجرة مدبرة مسبقا...لا نعتقد أن هذا حدث بالصدفة».
وتمكن حوالي 60 رجل شرطة من السيطرة على الوضع في النهاية، وتم اصطحاب مشجعي 1860 ميونيخ في حافلتهم إلى الحدود وتسليمهم إلى السلطات الألمانية.
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اشتباكات بين الجماهير بالدوري النمساوي
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