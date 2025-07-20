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اشتباكات بين الجماهير بالدوري النمساوي

اشتباكات بين الجماهير بالدوري النمساوي

2025-07-20 08:05:34
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢١ يوليو ٢٠٢٥ - 02:00

أوجسبورج‭ ‬ ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬وقعت‭ ‬اشتباكات‭ ‬جماعية‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬بين‭ ‬مشجعي‭ ‬أوجسبورج‭ ‬وفريق‭ ‬ميونيخ‭ ‬1860‭ ‬الألماني‭ ‬وجماهير‭ ‬فريق‭ ‬أوستريا‭ ‬لوستيناو‭ ‬المنافس‭ ‬بدوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬النمساوي،‭ ‬وفقا‭ ‬للشرطة‭ ‬النمساوية‭.‬

واندلع‭ ‬الشجار‭ ‬بين‭ ‬حوالي‭ ‬150‭ ‬شخصا،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬إلقاء‭ ‬الزجاجات‭ ‬والحجارة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬احتكاك‭ ‬جسدي‭ ‬مباشر،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬إصابة‭ ‬أربعة‭ ‬أشخاص‭ ‬خلال‭ ‬الشجار‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬لوستيناو،‭ ‬بجانب‭ ‬تضرر‭ ‬عدة‭ ‬سيارات‭.‬

وخاض‭ ‬ميونيخ‭ ‬1860‭ ‬المنافس‭ ‬بدوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثالثة‭ ‬الألماني‭ ‬مباراة‭ ‬ودية‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬ضد‭ ‬فادوز‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬تشور‭ ‬السويسرية،‭ ‬بينما‭ ‬واجه‭ ‬أوجسبورج‭ ‬فريق‭ ‬أوستريا‭ ‬لوستيناو،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬الفريقين‭ ‬تجمعهما‭ ‬علاقة‭ ‬صداقة‭ ‬جماهيرية‭ ‬مميزة‭.‬

وفي‭ ‬طريق‭ ‬عودتهم‭ ‬إلى‭ ‬ألمانيا‭ ‬مر‭ ‬مشجعو‭ ‬ميونيخ‭ ‬1860‭ ‬عبر‭ ‬لوستيناو،‭ ‬قبل‭ ‬اندلاع‭ ‬الاشتباكات‭ ‬التي‭ ‬وصفها‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬الشرطة‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬مشاجرة‭ ‬مدبرة‭ ‬مسبقا‭...‬لا‭ ‬نعتقد‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬حدث‭ ‬بالصدفة‮»‬‭.‬

وتمكن‭ ‬حوالي‭ ‬60‭ ‬رجل‭ ‬شرطة‭ ‬من‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬النهاية،‭ ‬وتم‭ ‬اصطحاب‭ ‬مشجعي‭ ‬1860‭ ‬ميونيخ‭ ‬في‭ ‬حافلتهم‭ ‬إلى‭ ‬الحدود‭ ‬وتسليمهم‭ ‬إلى‭ ‬السلطات‭ ‬الألمانية‭. ‬

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