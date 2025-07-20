عسكر: نعمل على تنفيذ توجيهات خالد بن حمد لعلاج الحايكي في أسرع وقت

عسكر: نعمل على تنفيذ توجيهات خالد بن حمد لعلاج الحايكي في أسرع وقت
تنفيذاً للتوجيهات الكريمة الصادرة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أجرى الدكتور عبدالرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة زيارة إلى لاعب فريق كرة اليد بنادي الدير حسين الحايكي.
وخلال الزيارة، نقل الدكتور عبدالرحمن صادق عسكر تحيات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وتمنياته الصادقة للاعب حسين الحايكي بالشفاء العاجل والعودة السريعة إلى أهله ومحبيه وإلى الملاعب، كما نقل للاعب توجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة للهيئة العامة للرياضة للتكفل بعلاجه في الخارج، مؤكداً على حرص سموه الكبير ومتابعة حالته الصحية بشكل مباشر، واهتمامه بتوفير جميع الإمكانيات اللازمة لضمان تلقيه العلاج الأمثل في أفضل مراكز التأهيل العالمية.
كما أكد الدكتور عبدالرحمن صادق عسكر على أن هذه اللفتة الإنسانية تعكس النهج والحرص الدائم من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على رعاية الرياضيين البحرينيين، ومتابعة أوضاعهم الفنية والصحية، تقديراً لعطائهم ودورهم في خدمة الرياضة البحرينية، مشيراً إلى أن الهيئة ال عامة للرياضة تعمل على تسهيل جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات سموه بأسرع وقت ممكن، وشهدت الزيارة حضور السيد محمد رمضان نائب رئيس نادي الدير الرياضي، بالإضافة لعدد من المسؤولين في الهيئة العامة للرياضة.
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