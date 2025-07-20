عسكر: نعمل على تنفيذ توجيهات خالد بن حمد لعلاج الحايكي في أسرع وقت

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢١ يوليو ٢٠٢٥ - 02:00

تنفيذاً‭ ‬للتوجيهات‭ ‬الكريمة‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬أجرى‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬صادق‭ ‬عسكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬زيارة‭ ‬إلى‭ ‬لاعب‭ ‬فريق‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬بنادي‭ ‬الدير‭ ‬حسين‭ ‬الحايكي‭.‬

وخلال‭ ‬الزيارة،‭ ‬نقل‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬صادق‭ ‬عسكر‭ ‬تحيات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وتمنياته‭ ‬الصادقة‭ ‬للاعب‭ ‬حسين‭ ‬الحايكي‭ ‬بالشفاء‭ ‬العاجل‭ ‬والعودة‭ ‬السريعة‭ ‬إلى‭ ‬أهله‭ ‬ومحبيه‭ ‬وإلى‭ ‬الملاعب،‭ ‬كما‭ ‬نقل‭ ‬للاعب‭ ‬توجيهات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬للتكفل‭ ‬بعلاجه‭ ‬في‭ ‬الخارج،‭ ‬مؤكداً‭ ‬على‭ ‬حرص‭ ‬سموه‭ ‬الكبير‭ ‬ومتابعة‭ ‬حالته‭ ‬الصحية‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر،‭ ‬واهتمامه‭ ‬بتوفير‭ ‬جميع‭ ‬الإمكانيات‭ ‬اللازمة‭ ‬لضمان‭ ‬تلقيه‭ ‬العلاج‭ ‬الأمثل‭ ‬في‭ ‬أفضل‭ ‬مراكز‭ ‬التأهيل‭ ‬العالمية‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬صادق‭ ‬عسكر‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬اللفتة‭ ‬الإنسانية‭ ‬تعكس‭ ‬النهج‭ ‬والحرص‭ ‬الدائم‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬رعاية‭ ‬الرياضيين‭ ‬البحرينيين،‭ ‬ومتابعة‭ ‬أوضاعهم‭ ‬الفنية‭ ‬والصحية،‭ ‬تقديراً‭ ‬لعطائهم‭ ‬ودورهم‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬ال‭ ‬عامة‭ ‬للرياضة‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تسهيل‭ ‬جميع‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬توجيهات‭ ‬سموه‭ ‬بأسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن،‭ ‬وشهدت‭ ‬الزيارة‭ ‬حضور‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬رمضان‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬الدير‭ ‬الرياضي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭.‬