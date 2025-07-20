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منتخب الكراسي المتحركة يحقق المركز الخامس

منتخب الكراسي المتحركة يحقق المركز الخامس

2025-07-20 08:05:31
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢١ يوليو ٢٠٢٥ - 02:00

أنهى‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬على‭ ‬الكراسي‭ ‬المتحركة‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬بشكل‭ ‬مشرف،‭ ‬بعدما‭ ‬حقق‭ ‬فوزًا‭ ‬مستحقًا‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬المستقبل‭ ‬الفلسطيني‮»‬‭ ‬بنتيجة‭ ‬57‭ ‬مقابل‭ ‬42،‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬تحديد‭ ‬المركزين‭ ‬الخامس‭ ‬والسادس،‭ ‬التي‭ ‬أُقيمت‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأردنية‭ ‬عمّان‭.‬

وشهدت‭ ‬المباراة‭ ‬أداءً‭ ‬قويًا‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬منتخبنا،‭ ‬حيث‭ ‬تمكن‭ ‬اللاعبون‭ ‬من‭ ‬فرض‭ ‬إيقاعهم‭ ‬منذ‭ ‬البداية،‭ ‬مع‭ ‬تناغم‭ ‬واضح‭ ‬في‭ ‬الأداء‭ ‬الجماعي‭ ‬وحضور‭ ‬ذهني‭ ‬في‭ ‬الجانبين‭ ‬الدفاعي‭ ‬والهجومي،‭ ‬مما‭ ‬مكنهم‭ ‬من‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬التقدم‭ ‬طوال‭ ‬فترات‭ ‬اللقاء‭.‬

ويُعد‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬هو‭ ‬الثالث‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬حيث‭ ‬تفوق‭ ‬سابقًا‭ ‬على‭ ‬فريقي‭ ‬نفس‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬شباب‭ ‬الأردن‮»‬‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬تحديد‭ ‬المراكز،‭ ‬ليُنهي‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الفرق‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬إلى‭ ‬19‭ ‬يوليو‭.‬

وتُعد‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬محطة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬المنتخب‭ ‬البحريني،‭ ‬حيث‭ ‬أظهرت‭ ‬تحسنًا‭ ‬في‭ ‬الأداء‭ ‬وتطورًا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الانسجام‭ ‬والتكتيك،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬الطموحات‭ ‬في‭ ‬مشاركات‭ ‬إقليمية‭ ‬ودولية‭ ‬قادمة‭.‬

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