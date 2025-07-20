منتخب الكراسي المتحركة يحقق المركز الخامس
أنهى منتخب البحرين لكرة السلة على الكراسي المتحركة مشاركته في بطولة غرب آسيا بشكل مشرف، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على فريق «المستقبل الفلسطيني» بنتيجة 57 مقابل 42، في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس، التي أُقيمت في العاصمة الأردنية عمّان.
وشهدت المباراة أداءً قويًا من جانب منتخبنا، حيث تمكن اللاعبون من فرض إيقاعهم منذ البداية، مع تناغم واضح في الأداء الجماعي وحضور ذهني في الجانبين الدفاعي والهجومي، مما مكنهم من الحفاظ على التقدم طوال فترات اللقاء.
ويُعد هذا الفوز هو الثالث لمنتخبنا في البطولة، حيث تفوق سابقًا على فريقي نفس الفريق في دور المجموعات بالإضافة إلى فريق «شباب الأردن» في مرحلة تحديد المراكز، ليُنهي مشواره في المركز الخامس من بين الفرق المشاركة في البطولة، التي أقيمت خلال الفترة من 13 إلى 19 يوليو.
وتُعد هذه المشاركة محطة مهمة في مسيرة المنتخب البحريني، حيث أظهرت تحسنًا في الأداء وتطورًا على مستوى الانسجام والتكتيك، مما يعزز الطموحات في مشاركات إقليمية ودولية قادمة.
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