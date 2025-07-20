اكتمال ملف مدربي أندية الدوري السعودي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢١ يوليو ٢٠٢٥ - 02:00

الرياض‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أغلقت‭ ‬أندية‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬ملف‭ ‬المدربين‭ ‬الذين‭ ‬سيتولون‭ ‬الإشراف‭ ‬الفني‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬2025‭-‬2025،‭ ‬حيث‭ ‬فضلت‭ ‬10‭ ‬أندية‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬مدربيها‭ ‬السابقين‭ ‬عطفا‭ ‬على‭ ‬النتائج‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬المنصرم،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬قررت‭ ‬8‭ ‬أندية‭ ‬استبدال‭ ‬مدربيها‭ ‬بآخرين‭ ‬أملا‭ ‬في‭ ‬تصحيح‭ ‬مسارها‭ ‬الفني‭ ‬وتحقيق‭ ‬النتائج‭ ‬المرجوة‭.‬

ويتوزع‭ ‬المدربون‭ ‬بين‭ ‬10‭ ‬جنسيات،‭ ‬حيث‭ ‬جاءت‭ ‬المدرسة‭ ‬البرتغالية‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬بواقع‭ ‬6‭ ‬مدربين،‭ ‬تليها‭ ‬المدرسة‭ ‬الإسبانية‭ ‬مع‭ ‬3‭ ‬مدربين،‭ ‬ثم‭ ‬الفرنسية‭ ‬مع‭ ‬مدربَين‭ ‬اثنين،‭ ‬مقابل‭ ‬مدرب‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬السعودية،‭ ‬تونس،‭ ‬إيطاليا،‭ ‬رومانيا،‭ ‬ألمانيا،‭ ‬اليونان‭ ‬والبرازيل‭.‬

وسيكون‭ ‬البرتغالي‭ ‬جورجي‭ ‬جيزوس‭ (‬النصر‭) ‬في‭ ‬سن‭ ‬الـ‭ ‬70‭ ‬عاما‭ ‬عميد‭ ‬المدربين‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬سيكون‭ ‬الألماني‭ ‬ماتياس‭ ‬يايسله‭ ‬مدرب‭ ‬الأهلي‭ ‬أصغرهم‭ ‬سنا‭ ‬إذ‭ ‬يبلغ‭ ‬37‭ ‬عاما‭.‬