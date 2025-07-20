اكتمال ملف مدربي أندية الدوري السعودي

اكتمال ملف مدربي أندية الدوري السعودي
الرياض – (أ ف ب): أغلقت أندية الدوري السعودي لكرة القدم ملف المدربين الذين سيتولون الإشراف الفني عليها في الموسم الجديد 2025-2025، حيث فضلت 10 أندية المحافظة على مدربيها السابقين عطفا على النتائج التي تحققت في الموسم المنصرم، في حين قررت 8 أندية استبدال مدربيها بآخرين أملا في تصحيح مسارها الفني وتحقيق النتائج المرجوة.
ويتوزع المدربون بين 10 جنسيات، حيث جاءت المدرسة البرتغالية في الصدارة بواقع 6 مدربين، تليها المدرسة الإسبانية مع 3 مدربين، ثم الفرنسية مع مدربَين اثنين، مقابل مدرب واحد من كل من السعودية، تونس، إيطاليا، رومانيا، ألمانيا، اليونان والبرازيل.
وسيكون البرتغالي جورجي جيزوس (النصر) في سن الـ 70 عاما عميد المدربين في الدوري، في حين سيكون الألماني ماتياس يايسله مدرب الأهلي أصغرهم سنا إذ يبلغ 37 عاما.
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