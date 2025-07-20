الحــسين والوحــدات فـي بداية نارية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢١ يوليو ٢٠٢٥ - 02:00

عمان‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تتجدد‭ ‬المواجهة‭ ‬بين‭ ‬الحسين‭ ‬إربد‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬والوحدات‭ ‬اليوم‭ ‬الإثنين‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الثاني‭ ‬بعمان‭ ‬في‭ ‬ذهاب‭ ‬الكأس‭ ‬السوبر‭ ‬الأردنية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬إيذانا‭ ‬بافتتاح‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يحتضن‭ ‬ملعب‭ ‬الحسن‭ ‬بمدينة‭ ‬إربد‭ ‬لقاء‭ ‬الإياب‭ ‬الجمعة‭.‬

ويخوض‭ ‬الحسين‭ ‬مباراة‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬بصفته‭ ‬بطلا‭ ‬للدوري‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬والوحدات‭ ‬بصفته‭ ‬بطلا‭ ‬للكأس‭.‬

ويسعى‭ ‬الحسين‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬الذي‭ ‬توج‭ ‬به‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الوحدات‭ ‬مستفيدا‭ ‬من‭ ‬فوزه‭ ‬عليه‭ ‬3‭-‬1‭ ‬ذهابا،‭ ‬فيما‭ ‬انتهت‭ ‬مباراة‭ ‬الإياب‭ ‬بالتعادل‭ ‬السلبي‭. ‬

ويقود‭ ‬الحسين‭ ‬المدرب‭ ‬البرتغالي‭ ‬كيم‭ ‬ماتشادو‭ ‬بعدما‭ ‬تسلّم‭ ‬دفة‭ ‬القيادة‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬أحمد‭ ‬هايل‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬المنصرم‭ ‬للفوز‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري،‭ ‬قبل‭ ‬خسارة‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬الأردن‭ ‬أمام‭ ‬الوحدات‭ ‬أيضا‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ (‬1-3‭).‬

وعزز‭ ‬الحسين‭ ‬صفوفه‭ ‬بثلاثة‭ ‬محترفين‭ ‬جدد‭ ‬هم‭ ‬البرازيلي‭ ‬بيدرو‭ ‬هنريكي‭ ‬والبرتغالي‭ ‬لاتير‭ ‬فال‭ ‬والألباني‭ ‬لويس‭ ‬كاكوري،‭ ‬كما‭ ‬جدد‭ ‬عقد‭ ‬البرازيلي‭ ‬ايتالو‭ ‬هنريكي،‭ ‬إضافة‭ ‬لضم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬أبرزهم‭ ‬مدافع‭ ‬منتخب‭ ‬الأردن‭ ‬أحمد‭ ‬عساف‭ ‬والرباعي‭ ‬أحمد‭ ‬بني‭ ‬مصطفى،‭ ‬ورد‭ ‬البري،‭ ‬هاشم‭ ‬مبيضين‭ ‬وفارس‭ ‬غطاشه‭.‬

ويفتقد‭ ‬الحسين‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭ ‬لخدمات‭ ‬نجمه‭ ‬محمود‭ ‬مرضي‭ ‬الذي‭ ‬انتقل‭ ‬للاحتراف‭ ‬مع‭ ‬دبا‭ ‬الفجيرة‭ ‬الإماراتي‭ ‬والمدافع‭ ‬الدولي‭ ‬احسان‭ ‬حداد‭ ‬للإصابة،‭ ‬لكن‭ ‬قائمة‭ ‬الفريق‭ ‬تضم‭ ‬لاعبين‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬التعويض‭ ‬ويبرز‭ ‬منهم‭: ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬نصيب،‭ ‬رجائي‭ ‬عايد،‭ ‬رزق‭ ‬بني‭ ‬هاني،‭ ‬يوسف‭ ‬ابو‭ ‬جلبوش،‭ ‬عارف‭ ‬الحاج‭ ‬وعبدالله‭ ‬العطار‭.‬

واستعد‭ ‬الحسين‭ ‬للكأس‭ ‬السوبر‭ ‬بمعسكر‭ ‬تدريبي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬إزميت‭ ‬التركية‭ ‬خاض‭ ‬خلاله‭ ‬مباراتين‭ ‬وديتين،‭ ‬خسر‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬زيرا‭ ‬الاذربيجاني‭ ‬0‭-‬1‭ ‬وفاز‭ ‬في‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬الاستقلال‭ ‬الإيراني‭ ‬2‭-‬0‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬يعيش‭ ‬الوحدات‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬التونسي‭ ‬قيس‭ ‬اليعقوبي‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الاستقرار‭ ‬بعد‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬المحترف‭ ‬الموريتاني‭ ‬ممادو‭ ‬نياس‭ ‬لتعويض‭ ‬غياب‭ ‬السنغالي‭ ‬أوسينيو‭ ‬سيزار‭ ‬الذي‭ ‬انتهى‭ ‬عقده‭ ‬مع‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬كما‭ ‬عزز‭ ‬صفوفه‭ ‬باستقدام‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وجدي‭ ‬نبهان‭ ‬والمصري‭ ‬مصطفى‭ ‬معوض‭.‬

واستعاد‭ ‬الوحدات‭ ‬خدمات‭ ‬مدافعه‭ ‬السابق‭ ‬أحمد‭ ‬ثائر‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬الحسين،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ضم‭ ‬الثلاثي‭ ‬أحمد‭ ‬الحراحشه‭ ‬وربيع‭ ‬عز‭ ‬الدين‭ ‬وأحمد‭ ‬صبره‭ ‬لتشكيل‭ ‬الإضافة‭ ‬النوعية‭ ‬مع‭ ‬أبرز‭ ‬نجوم‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬وهم‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مهند‭ ‬سمرين،‭ ‬عامر‭ ‬ابو‭ ‬جاموس،‭ ‬صالح‭ ‬راتب،‭ ‬محمود‭ ‬شوكت،‭ ‬محمد‭ ‬موالي‭ ‬ومحمد‭ ‬عبد‭ ‬المطلب‭ ‬الملقب‭ ‬بـ‭ ‬‮«‬بوغبا‮»‬‭.‬