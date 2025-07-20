الحــسين والوحــدات فـي بداية نارية
عمان – (أ ف ب): تتجدد المواجهة بين الحسين إربد حامل اللقب والوحدات اليوم الإثنين على ملعب مدينة الملك عبدالله الثاني بعمان في ذهاب الكأس السوبر الأردنية لكرة القدم إيذانا بافتتاح الموسم الجديد، على أن يحتضن ملعب الحسن بمدينة إربد لقاء الإياب الجمعة.
ويخوض الحسين مباراة كأس السوبر بصفته بطلا للدوري في الموسم الماضي، والوحدات بصفته بطلا للكأس.
ويسعى الحسين للمحافظة على اللقب الذي توج به الموسم الماضي على حساب الوحدات مستفيدا من فوزه عليه 3-1 ذهابا، فيما انتهت مباراة الإياب بالتعادل السلبي.
ويقود الحسين المدرب البرتغالي كيم ماتشادو بعدما تسلّم دفة القيادة في حزيران/يونيو بدلا من المدرب الوطني أحمد هايل الذي قاد الفريق في الموسم المنصرم للفوز بلقب الدوري، قبل خسارة نهائي كأس الأردن أمام الوحدات أيضا بركلات الترجيح (1-3).
وعزز الحسين صفوفه بثلاثة محترفين جدد هم البرازيلي بيدرو هنريكي والبرتغالي لاتير فال والألباني لويس كاكوري، كما جدد عقد البرازيلي ايتالو هنريكي، إضافة لضم مجموعة من اللاعبين أبرزهم مدافع منتخب الأردن أحمد عساف والرباعي أحمد بني مصطفى، ورد البري، هاشم مبيضين وفارس غطاشه.
ويفتقد الحسين في الموسم الحالي لخدمات نجمه محمود مرضي الذي انتقل للاحتراف مع دبا الفجيرة الإماراتي والمدافع الدولي احسان حداد للإصابة، لكن قائمة الفريق تضم لاعبين قادرين على التعويض ويبرز منهم: عبد الله نصيب، رجائي عايد، رزق بني هاني، يوسف ابو جلبوش، عارف الحاج وعبدالله العطار.
واستعد الحسين للكأس السوبر بمعسكر تدريبي في مدينة إزميت التركية خاض خلاله مباراتين وديتين، خسر الأولى أمام زيرا الاذربيجاني 0-1 وفاز في الثانية على الاستقلال الإيراني 2-0.
من جهته، يعيش الوحدات بقيادة مدربه التونسي قيس اليعقوبي حالة من الاستقرار بعد التعاقد مع المحترف الموريتاني ممادو نياس لتعويض غياب السنغالي أوسينيو سيزار الذي انتهى عقده مع نهاية الموسم الماضي، كما عزز صفوفه باستقدام الفلسطيني وجدي نبهان والمصري مصطفى معوض.
واستعاد الوحدات خدمات مدافعه السابق أحمد ثائر قادما من الحسين، إلى جانب ضم الثلاثي أحمد الحراحشه وربيع عز الدين وأحمد صبره لتشكيل الإضافة النوعية مع أبرز نجوم الفريق في الموسم الماضي وهم كل من مهند سمرين، عامر ابو جاموس، صالح راتب، محمود شوكت، محمد موالي ومحمد عبد المطلب الملقب بـ «بوغبا».
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