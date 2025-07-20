هانوفر سيتدرب في ملعب "مدرسة"

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢١ يوليو ٢٠٢٥ - 02:00

اضطر‭ ‬نادي‭ ‬هانوفر‭ ‬96‭ ‬الألماني،‭ ‬الذي‭ ‬ينشط‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية،‭ ‬إلى‭ ‬تعديل‭ ‬خططه‭ ‬لمعسكره‭ ‬الصيفي‭ ‬بالنمسا،‭ ‬بعد‭ ‬مصادفة‭ ‬وجود‭ ‬نادي‭ ‬النصر‭ ‬السعودي‭ ‬بقيادة‭ ‬نجمه‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬نفسها‭ ‬وبالتوقيت‭ ‬نفسه،‭ ‬وفقاً‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬ليكيب‮»‬‭ ‬الفرنسية‭. ‬النادي‭ ‬الألماني‭ ‬العريق،‭ ‬المتوج‭ ‬بالدوري‭ ‬الألماني‭ ‬مرتين‭ (‬1938‭ ‬و1954‭)‬،‭ ‬اعتاد‭ ‬سنوياً‭ ‬إقامة‭ ‬معسكره‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سالفلدن‭ ‬النمساوية‭ ‬الصغيرة،‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬عدد‭ ‬سكانها‭ ‬نحو‭ ‬16‭ ‬ألف‭ ‬نسمة‭. ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬الصيف،‭ ‬وجد‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬زائر‭ ‬‮«‬فخم‮»‬،‭ ‬إذ‭ ‬قرر‭ ‬النصر‭ ‬السعودي‭ ‬أيضاً‭ ‬إقامة‭ ‬معسكره‭ ‬التحضيري‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬نفسها‭ ‬وعلى‭ ‬الملاعب‭ ‬نفسها‭.‬

ونتيجة‭ ‬لذلك،‭ ‬لن‭ ‬يتمكن‭ ‬هانوفر‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬ملاعب‭ ‬التدريب‭ ‬التابعة‭ ‬لفندقه‭ ‬المعتاد،‭ ‬وسيضطرون‭ ‬للانتقال‭ ‬إلى‭ ‬ملعب‭ ‬المدرسة‭ ‬الثانوية‭ ‬في‭ ‬المدينة‭.‬

وعلق‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق،‭ ‬كريستيان‭ ‬تيتز،‭ ‬على‭ ‬الأمر‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬ليست‭ ‬هناك‭ ‬مشكلة‭. ‬الظروف‭ ‬جيدة‭ ‬جداً‭. ‬والملعب‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬ممتازة‭ ‬جداً‭ ‬جداً‭.‬

عادة‭ ‬ما‭ ‬يوفّر‭ ‬الإطار‭ ‬الهادئ‭ ‬لفندق‭ ‬فاخر‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬نمساوية‭ ‬صغيرة‭ ‬بيئة‭ ‬مثالية‭ ‬لتدريبات‭ ‬الفرق‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬الضوضاء‭. ‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬سيكون‭ ‬الوضع‭ ‬مختلفاً‭ ‬تماماً‭ ‬لهانوفر،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬مع‭ ‬الحضور‭ ‬اللافت‭ ‬لرونالدو‭.‬

وبحسب‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬هامبورغر‭ ‬آبدنبلات‮»‬‭ ‬الألمانية،‭ ‬يصل‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬إلى‭ ‬النمسا‭ ‬رفقة‭ ‬فريق‭ ‬أمني‭ ‬خاص‭ ‬مكوَّن‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬حارساً‭ ‬شخصياً‭.‬

فريق‭ ‬النصر‭ ‬من‭ ‬جهته‭ ‬يخطط‭ ‬لخوض‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬ودية‭ ‬خلال‭ ‬معسكره،‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يستمر‭ ‬حتى‭ ‬4‭ ‬أغسطس‭ ‬المقبل‭. ‬هذه‭ ‬المباريات،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الحصص‭ ‬التدريبية‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬الفندق،‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تقام‭ ‬كلها‭ ‬خلف‭ ‬أبواب‭ ‬مغلقة،‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬أنظار‭ ‬الجمهور‭ ‬ووسائل‭ ‬الإعلام‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬هذه‭ ‬المباريات‭ ‬الودية،‭ ‬قد‭ ‬يواجه‭ ‬النصر‭ ‬نادي‭ ‬تولوز‭ ‬الفرنسي،‭ ‬الذي‭ ‬سيكون‭ ‬هو‭ ‬الآخر‭ ‬في‭ ‬النمسا‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬نفسها،‭ ‬وذلك‭ ‬متعلق‭ ‬‮«‬بتأكيد‭ ‬النادي‭ ‬الفرنسي‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬التقارير‭.‬

وهكذا،‭ ‬يجد‭ ‬هانوفر‭ ‬نفسه‭ ‬مضطراً‭ ‬للتأقلم‭ ‬مع‭ ‬الظروف‭ ‬الجديدة،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬وجود‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬والنصر،‭ ‬في‭ ‬معسكر‭ ‬يبدو‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬أقل‭ ‬هدوءاً‭ ‬بكثير‭ ‬مما‭ ‬اعتاد‭ ‬عليه‭ ‬النادي‭ ‬الألماني‭.‬