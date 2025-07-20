هانوفر سيتدرب في ملعب "مدرسة"
اضطر نادي هانوفر 96 الألماني، الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية، إلى تعديل خططه لمعسكره الصيفي بالنمسا، بعد مصادفة وجود نادي النصر السعودي بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو في المدينة نفسها وبالتوقيت نفسه، وفقاً لصحيفة «ليكيب» الفرنسية. النادي الألماني العريق، المتوج بالدوري الألماني مرتين (1938 و1954)، اعتاد سنوياً إقامة معسكره في مدينة سالفلدن النمساوية الصغيرة، التي يبلغ عدد سكانها نحو 16 ألف نسمة. لكن هذا الصيف، وجد نفسه في مواجهة زائر «فخم»، إذ قرر النصر السعودي أيضاً إقامة معسكره التحضيري في المدينة نفسها وعلى الملاعب نفسها.
ونتيجة لذلك، لن يتمكن هانوفر من استخدام ملاعب التدريب التابعة لفندقه المعتاد، وسيضطرون للانتقال إلى ملعب المدرسة الثانوية في المدينة.
وعلق مدرب الفريق، كريستيان تيتز، على الأمر قائلاً: «ليست هناك مشكلة. الظروف جيدة جداً. والملعب في حالة ممتازة جداً جداً.
عادة ما يوفّر الإطار الهادئ لفندق فاخر في مدينة نمساوية صغيرة بيئة مثالية لتدريبات الفرق بعيداً عن الضوضاء. لكن هذه المرة سيكون الوضع مختلفاً تماماً لهانوفر، وخصوصاً مع الحضور اللافت لرونالدو.
وبحسب صحيفة «هامبورغر آبدنبلات» الألمانية، يصل كريستيانو رونالدو إلى النمسا رفقة فريق أمني خاص مكوَّن من 16 حارساً شخصياً.
فريق النصر من جهته يخطط لخوض ثلاث مباريات ودية خلال معسكره، المقرر أن يستمر حتى 4 أغسطس المقبل. هذه المباريات، إلى جانب الحصص التدريبية على ملاعب الفندق، من المتوقع أن تقام كلها خلف أبواب مغلقة، بعيداً عن أنظار الجمهور ووسائل الإعلام.
ومن بين هذه المباريات الودية، قد يواجه النصر نادي تولوز الفرنسي، الذي سيكون هو الآخر في النمسا خلال الفترة نفسها، وذلك متعلق «بتأكيد النادي الفرنسي»، كما ورد في التقارير.
وهكذا، يجد هانوفر نفسه مضطراً للتأقلم مع الظروف الجديدة، في ظل وجود كريستيانو رونالدو والنصر، في معسكر يبدو هذه المرة أقل هدوءاً بكثير مما اعتاد عليه النادي الألماني.
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