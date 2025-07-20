الكويت تدرس إنشاء شركة استثمارية بقيمة 163 مليار دولار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢١ يوليو ٢٠٢٥ - 02:00

تدرس‭ ‬الحكومة‭ ‬الكويتية‭ ‬مقترح‭ ‬إنشاء‭ ‬كيان‭ ‬استثماري‭ ‬ضخم‭ ‬لدعم‭ ‬المشاريع‭ ‬الكبرى‭ ‬وتنفيذها‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬شركة‭ ‬الكوت‭ ‬للاستثمار‮»‬،‭ ‬برأسمال‭ ‬يبلغ‭ ‬50‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ (‬163.59‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭).‬

ونقلت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬القبس‮»‬‭ ‬الكويتية‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬قولها‭ ‬إن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الكيان‭ ‬الاستثماري‭ ‬الضخم‭ ‬سيعمل‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الطاقة‭ ‬والنقل‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬والمدن‭ ‬الذكية‭ ‬والمناطق‭ ‬الصناعية‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أشارت‭ ‬المصادر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬الكويتية‭ ‬انتهت‭ ‬من‭ ‬دراسة‭ ‬إنشاء‭ ‬الشركة،‭ ‬التي‭ ‬سيكون‭ ‬لها‭ ‬أثر‭ ‬بالغ‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الكويتي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقليل‭ ‬العبء‭ ‬المالي‭ ‬على‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬بنسبة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬30%‮»‬‭. ‬

وسينتج‭ ‬عن‭ ‬إنشاء‭ ‬الشركة‭ ‬استقطاب‭ ‬استثمارات‭ ‬خاصة‭ ‬وأجنبية،‭ ‬بقيمة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬مليارات‭ ‬دينار‭ (‬32.72‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭).‬

كما‭ ‬ستُسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬إيرادات‭ ‬سنوية‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ (‬3.27‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭) ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2030،‭ ‬وتوفير‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬فرصة‭ ‬عمل‭ ‬جديدة،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬الكويت‭ ‬مركزا‭ ‬إقليميا‭ ‬للتجارة‭ ‬والاستثمار‭. ‬ووفقاً‭ ‬للمصادر‭ ‬فإن‭ ‬الشركة‭ ‬المقترحة‭ ‬ستعمل‭ ‬على‭ ‬‮«‬دعم‭ ‬وتنفيذ‭ ‬مشاريع‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬والمشاريع‭ ‬الكبرى‭ ‬المحلية،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الإيرادات‭ ‬غير‭ ‬النفطية‭ ‬وتحقيق‭ ‬التطلعات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتنموية‮»‬‭. ‬كما‭ ‬تركز‭ ‬استراتيجية‭ ‬الشركة‭ ‬المقترحة‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬لتمويل‭ ‬المشاريع‭ ‬الكبرى‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تحميل‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬أعباء‭ ‬إضافية،‭ ‬مع‭ ‬تحقيق‭ ‬عوائد‭ ‬استثمارية‭ ‬مستدامة‭ ‬تدعم‭ ‬‮«‬رؤية‭ ‬الكويت‭ ‬2035‮»‬‭.‬

ووفقا‭ ‬للعرض‭ ‬المقدَّم‭ ‬فقد‭ ‬حدد‭ ‬المقترح‭ ‬خمسة‭ ‬قطاعات‭ ‬استراتيجية‭ ‬ذات‭ ‬أولوية‭ ‬للاستثمار‭.‬

ووفقاً‭ ‬للمقترح‭ ‬فإن‭ ‬الشركة‭ ‬المقترحة‭ ‬ستعتمد‭ ‬مزيجا‭ ‬متنوعا‭ ‬من‭ ‬مصادر‭ ‬التمويل‭ ‬لضمان‭ ‬استدامة‭ ‬عملياتها،‭ ‬تبدأ‭ ‬بتمويل‭ ‬حكومي‭ ‬أولي،‭ ‬ثم‭ ‬تتوسع‭ ‬لتشمل‭ ‬مصادر‭ ‬تمويل‭ ‬متعددة‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الدولية‭.‬

وجرى‭ ‬تحديد‭ ‬النطاق‭ ‬الزمني‭ ‬للتنفيذ‭ ‬من‭ ‬2025‭ ‬حتى‭ ‬2030،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬بناء‭ ‬صندوق‭ ‬استثماري‭ ‬عالمي‭ ‬المستوى‭ ‬يحمل‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬صندوق‭ ‬الكوت‭ ‬للاستثمار‮»‬،‭ ‬ليكون‭ ‬لاعبا‭ ‬عالميا‭ ‬وفق‭ ‬مبادئ‭ ‬عالمية‭.‬