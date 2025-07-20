الكويت تدرس إنشاء شركة استثمارية بقيمة 163 مليار دولار

الكويت تدرس إنشاء شركة استثمارية بقيمة 163 مليار دولار
تدرس الحكومة الكويتية مقترح إنشاء كيان استثماري ضخم لدعم المشاريع الكبرى وتنفيذها باسم «شركة الكوت للاستثمار»، برأسمال يبلغ 50 مليار دينار (163.59 مليار دولار).
ونقلت صحيفة «القبس» الكويتية أمس الأحد عن مصادر قولها إن «هذا الكيان الاستثماري الضخم سيعمل في مجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية والمدن الذكية والمناطق الصناعية».
كما أشارت المصادر إلى أن «وزارة المالية الكويتية انتهت من دراسة إنشاء الشركة، التي سيكون لها أثر بالغ في الاقتصاد الكويتي من خلال تقليل العبء المالي على الميزانية العامة بنسبة تصل إلى 30%».
وسينتج عن إنشاء الشركة استقطاب استثمارات خاصة وأجنبية، بقيمة تصل إلى 10 مليارات دينار (32.72 مليار دولار).
كما ستُسهم في تحقيق إيرادات سنوية تصل إلى مليار دينار (3.27 مليارات دولار) بحلول عام 2030، وتوفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل جديدة، ومن ثم تعزيز مكانة الكويت مركزا إقليميا للتجارة والاستثمار. ووفقاً للمصادر فإن الشركة المقترحة ستعمل على «دعم وتنفيذ مشاريع البنية التحتية والمشاريع الكبرى المحلية، بما يسهم في تعزيز الإيرادات غير النفطية وتحقيق التطلعات الاقتصادية والتنموية». كما تركز استراتيجية الشركة المقترحة على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل المشاريع الكبرى من دون تحميل الميزانية العامة أعباء إضافية، مع تحقيق عوائد استثمارية مستدامة تدعم «رؤية الكويت 2035».
ووفقا للعرض المقدَّم فقد حدد المقترح خمسة قطاعات استراتيجية ذات أولوية للاستثمار.
ووفقاً للمقترح فإن الشركة المقترحة ستعتمد مزيجا متنوعا من مصادر التمويل لضمان استدامة عملياتها، تبدأ بتمويل حكومي أولي، ثم تتوسع لتشمل مصادر تمويل متعددة من القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.
وجرى تحديد النطاق الزمني للتنفيذ من 2025 حتى 2030، إضافة إلى أنه سيتم بناء صندوق استثماري عالمي المستوى يحمل اسم «صندوق الكوت للاستثمار»، ليكون لاعبا عالميا وفق مبادئ عالمية.
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