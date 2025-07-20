توقعات بهزيمة ائتلاف رئيس الوزراء الياباني في انتخابات مجلس الشيوخ

توقعات بهزيمة ائتلاف رئيس الوزراء الياباني في انتخابات مجلس الشيوخ
طوكيو - (أ ف ب): خسر الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس الوزراء الياباني شغيرو إيشيبا الغالبية في مجلس الشيوخ خلال الانتخابات التي جرت أمس الأحد وفق تقديرات، في انتكاسة كبيرة تأتي في ظل تفاقم التضخم والصعود اللافت لشعبية حزب «سانسيتو» اليميني المتطرف المناهض للهجرة. وفي الانتخابات التي جُدد خلالها 125 من أصل 248 مقعدا في المجلس، فاز الحزب الليبرالي الديمقراطي (اليميني المحافظ) بقيادة إيشيبا وحليفه حزب كوميتو (يمين الوسط) بـ41 مقعدا فقط، بحسب تقديرات هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كاي).
ويحتاج الائتلاف الحاكم الى الفوز بـ50 مقعدا للحفاظ على الغالبية. في المقابل، حقق حزب «سانسيتو» الشعبوي المناهض للهجرة الذي يرفع شعار «اليابان أولا»، اختراقا كبيرا بحصوله على 16 مقعدا، وفقا لاستطلاعات الناخبين عند خروجهم من مراكز الاقتراع، مقارنة بمقعدين فقط سابقا.
وتوقع بعض الخبراء قبل الانتخابات أن تؤدي هذه الهزيمة الحكومية إلى دفع شغيرو إيشيبا (68 عاما) الذي يتولى المنصب منذ عشرة أشهر إلى الاستقالة. ويعاني الائتلاف الحاكم من تراجع عدد أعضائه أيضا في مجلس النواب، عقب الهزيمة الكبيرة التي تكبدها في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في خريف العام الماضي بدعوة من إيشيبا نفسه بعد تسلمه قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي في سبتمبر.
وحذّر تورو يوشيدا أستاذ العلوم السياسية في جامعة دوشيشا قبل الانتخابات من أن اليابان قد تدخل «في مرحلة غير مألوفة مع حكومة أقلية في المجلسين، وهي حالة غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية». وحكم الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي ينتمي إليه إيشيبا اليابان بشكل شبه مستمر منذ عام 1955، مع تعاقب قيادات متعددة عليه. ودفعت نتائج انتخابات مجلس النواب الحزب الليبرالي الديمقراطي وشريكه حزب كوميتو إلى الاعتماد على دعم أحزاب المعارضة الأمر الذي عرقل أجندتهما التشريعية.
ولا تزال معدلات التضخم مرتفعة (أكثر من 3٫3% في يونيو باستثناء المنتجات الطازجة)، مدفوعة بارتفاع هائل في أسعار الأرز التي تضاعفت خلال عام واحد. تعليقا على الأسعار، قالت آتسوشي ماتسورا (54 عاما) من مركز اقتراع بطوكيو: إن «الأسعار الأساسية ترتفع لكن ما يقلقني أكثر هو أن الرواتب لا تزيد». وأعربت هيسايو كوجيما (65 عاما) عن استيائها لتراجع قيمة راتبها التقاعدي، قائلة: «لقد دفعنا الكثير لدعم نظام التقاعد، هذه هي المشكلة الأكثر إلحاحا». وللتخفيف من آثار التضخم، زاد شغيرو إيشيبا المساعدات السكنيّة ومدّد الدعم المقدم في مجال الطاقة وتعهّد تقديم صكوك بقيمة 20 ألف ين (حوالي 120 دولارا) لكل مواطن. كما أطلقت السلطات جزءا من الاحتياطيات الاستراتيجية من الأرز لمحاولة خفض الأسعار، لكنها لم تحقق نجاحا حتى الآن.
وأدّت الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تراجع صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة بمقدار الربع، وهو قطاع تُفرض عليه واشنطن تعرفة تبلغ 25%، ويمثّل نحو 8% من فرص العمل في اليابان. ويُفاقم التهديد بفرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 25% اعتبارا من الأول من أغسطس الضغوط على الاقتصاد الياباني الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات. وتبدو المفاوضات مع واشنطن وكأنها وصلت إلى طريق مسدود، رغم قيام المفاوض الياباني بسبع زيارات للولايات المتحدة.
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