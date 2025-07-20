توقعات بهزيمة ائتلاف رئيس الوزراء الياباني في انتخابات مجلس الشيوخ

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢١ يوليو ٢٠٢٥ - 02:00

طوكيو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬خسر‭ ‬الائتلاف‭ ‬الحكومي‭ ‬برئاسة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الياباني‭ ‬شغيرو‭ ‬إيشيبا‭ ‬الغالبية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬خلال‭ ‬الانتخابات‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬وفق‭ ‬تقديرات،‭ ‬في‭ ‬انتكاسة‭ ‬كبيرة‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تفاقم‭ ‬التضخم‭ ‬والصعود‭ ‬اللافت‭ ‬لشعبية‭ ‬حزب‭ ‬‮«‬سانسيتو‮»‬‭ ‬اليميني‭ ‬المتطرف‭ ‬المناهض‭ ‬للهجرة‭. ‬وفي‭ ‬الانتخابات‭ ‬التي‭ ‬جُدد‭ ‬خلالها‭ ‬125‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬248‭ ‬مقعدا‭ ‬في‭ ‬المجلس،‭ ‬فاز‭ ‬الحزب‭ ‬الليبرالي‭ ‬الديمقراطي‭ (‬اليميني‭ ‬المحافظ‭) ‬بقيادة‭ ‬إيشيبا‭ ‬وحليفه‭ ‬حزب‭ ‬كوميتو‭ (‬يمين‭ ‬الوسط‭) ‬بـ41‭ ‬مقعدا‭ ‬فقط،‭ ‬بحسب‭ ‬تقديرات‭ ‬هيئة‭ ‬الإذاعة‭ ‬والتلفزيون‭ ‬اليابانية‭ (‬إن‭ ‬إتش‭ ‬كاي‭).‬

ويحتاج‭ ‬الائتلاف‭ ‬الحاكم‭ ‬الى‭ ‬الفوز‭ ‬بـ50‭ ‬مقعدا‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬الغالبية‭. ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬حقق‭ ‬حزب‭ ‬‮«‬سانسيتو‮»‬‭ ‬الشعبوي‭ ‬المناهض‭ ‬للهجرة‭ ‬الذي‭ ‬يرفع‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬اليابان‭ ‬أولا‮»‬،‭ ‬اختراقا‭ ‬كبيرا‭ ‬بحصوله‭ ‬على‭ ‬16‭ ‬مقعدا،‭ ‬وفقا‭ ‬لاستطلاعات‭ ‬الناخبين‭ ‬عند‭ ‬خروجهم‭ ‬من‭ ‬مراكز‭ ‬الاقتراع،‭ ‬مقارنة‭ ‬بمقعدين‭ ‬فقط‭ ‬سابقا‭. ‬

وتوقع‭ ‬بعض‭ ‬الخبراء‭ ‬قبل‭ ‬الانتخابات‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬هذه‭ ‬الهزيمة‭ ‬الحكومية‭ ‬إلى‭ ‬دفع‭ ‬شغيرو‭ ‬إيشيبا‭ (‬68‭ ‬عاما‭) ‬الذي‭ ‬يتولى‭ ‬المنصب‭ ‬منذ‭ ‬عشرة‭ ‬أشهر‭ ‬إلى‭ ‬الاستقالة‭. ‬ويعاني‭ ‬الائتلاف‭ ‬الحاكم‭ ‬من‭ ‬تراجع‭ ‬عدد‭ ‬أعضائه‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬عقب‭ ‬الهزيمة‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تكبدها‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬التشريعية‭ ‬المبكرة‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬في‭ ‬خريف‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بدعوة‭ ‬من‭ ‬إيشيبا‭ ‬نفسه‭ ‬بعد‭ ‬تسلمه‭ ‬قيادة‭ ‬الحزب‭ ‬الليبرالي‭ ‬الديمقراطي‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭. ‬

وحذّر‭ ‬تورو‭ ‬يوشيدا‭ ‬أستاذ‭ ‬العلوم‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬دوشيشا‭ ‬قبل‭ ‬الانتخابات‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬اليابان‭ ‬قد‭ ‬تدخل‭ ‬‮«‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬غير‭ ‬مألوفة‭ ‬مع‭ ‬حكومة‭ ‬أقلية‭ ‬في‭ ‬المجلسين،‭ ‬وهي‭ ‬حالة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬منذ‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية‮»‬‭. ‬وحكم‭ ‬الحزب‭ ‬الليبرالي‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الذي‭ ‬ينتمي‭ ‬إليه‭ ‬إيشيبا‭ ‬اليابان‭ ‬بشكل‭ ‬شبه‭ ‬مستمر‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1955،‭ ‬مع‭ ‬تعاقب‭ ‬قيادات‭ ‬متعددة‭ ‬عليه‭. ‬ودفعت‭ ‬نتائج‭ ‬انتخابات‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الحزب‭ ‬الليبرالي‭ ‬الديمقراطي‭ ‬وشريكه‭ ‬حزب‭ ‬كوميتو‭ ‬إلى‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬أحزاب‭ ‬المعارضة‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬عرقل‭ ‬أجندتهما‭ ‬التشريعية‭.‬

ولا‭ ‬تزال‭ ‬معدلات‭ ‬التضخم‭ ‬مرتفعة‭ (‬أكثر‭ ‬من‭ ‬3٫3%‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬باستثناء‭ ‬المنتجات‭ ‬الطازجة‭)‬،‭ ‬مدفوعة‭ ‬بارتفاع‭ ‬هائل‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬الأرز‭ ‬التي‭ ‬تضاعفت‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬واحد‭. ‬تعليقا‭ ‬على‭ ‬الأسعار،‭ ‬قالت‭ ‬آتسوشي‭ ‬ماتسورا‭ (‬54‭ ‬عاما‭) ‬من‭ ‬مركز‭ ‬اقتراع‭ ‬بطوكيو‭: ‬إن‭ ‬‮«‬الأسعار‭ ‬الأساسية‭ ‬ترتفع‭ ‬لكن‭ ‬ما‭ ‬يقلقني‭ ‬أكثر‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬الرواتب‭ ‬لا‭ ‬تزيد‮»‬‭. ‬وأعربت‭ ‬هيسايو‭ ‬كوجيما‭ (‬65‭ ‬عاما‭) ‬عن‭ ‬استيائها‭ ‬لتراجع‭ ‬قيمة‭ ‬راتبها‭ ‬التقاعدي،‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬دفعنا‭ ‬الكثير‭ ‬لدعم‭ ‬نظام‭ ‬التقاعد،‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬المشكلة‭ ‬الأكثر‭ ‬إلحاحا‮»‬‭. ‬وللتخفيف‭ ‬من‭ ‬آثار‭ ‬التضخم،‭ ‬زاد‭ ‬شغيرو‭ ‬إيشيبا‭ ‬المساعدات‭ ‬السكنيّة‭ ‬ومدّد‭ ‬الدعم‭ ‬المقدم‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة‭ ‬وتعهّد‭ ‬تقديم‭ ‬صكوك‭ ‬بقيمة‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬ين‭ (‬حوالي‭ ‬120‭ ‬دولارا‭) ‬لكل‭ ‬مواطن‭. ‬كما‭ ‬أطلقت‭ ‬السلطات‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬الاحتياطيات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬من‭ ‬الأرز‭ ‬لمحاولة‭ ‬خفض‭ ‬الأسعار،‭ ‬لكنها‭ ‬لم‭ ‬تحقق‭ ‬نجاحا‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭. ‬

وأدّت‭ ‬الرسوم‭ ‬الجمركية‭ ‬التي‭ ‬أعلنها‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬إلى‭ ‬تراجع‭ ‬صادرات‭ ‬السيارات‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بمقدار‭ ‬الربع،‭ ‬وهو‭ ‬قطاع‭ ‬تُفرض‭ ‬عليه‭ ‬واشنطن‭ ‬تعرفة‭ ‬تبلغ‭ ‬25‭%‬،‭ ‬ويمثّل‭ ‬نحو‭ ‬8%‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬اليابان‭. ‬ويُفاقم‭ ‬التهديد‭ ‬بفرض‭ ‬رسوم‭ ‬جمركية‭ ‬شاملة‭ ‬بنسبة‭ ‬25‭% ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬أغسطس‭ ‬الضغوط‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الياباني‭ ‬الذي‭ ‬يعتمد‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬الصادرات‭. ‬وتبدو‭ ‬المفاوضات‭ ‬مع‭ ‬واشنطن‭ ‬وكأنها‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬طريق‭ ‬مسدود،‭ ‬رغم‭ ‬قيام‭ ‬المفاوض‭ ‬الياباني‭ ‬بسبع‭ ‬زيارات‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭.‬