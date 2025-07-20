  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
القوى الأوروبية تخطط لمحادثات نووية جديدة مع إيران خلال أيام

القوى الأوروبية تخطط لمحادثات نووية جديدة مع إيران خلال أيام

2025-07-20 08:05:00
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢١ يوليو ٢٠٢٥ - 02:00

برلين‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تنوي‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬ألمانيا‭ ‬وفرنسا‭ ‬وبريطانيا‭ ‬عقد‭ ‬محادثات‭ ‬جديدة‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬بشأن‭ ‬برنامجها‭ ‬النووي‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬ألماني‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أمس‭. ‬

وقال‭ ‬المصدر‭ ‬إن‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬الثلاث‭ ‬على‭ ‬اتصال‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬لتحديد‭ ‬موعد‭ ‬لإجراء‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬المحادثات‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬بعد‭ ‬تحذيرات‭ ‬من‭ ‬القوى‭ ‬الأوروبية‭ ‬من‭ ‬إمكانية‭ ‬إعادة‭ ‬تفعيل‭ ‬العقوبات‭ ‬الدولية‭ ‬على‭ ‬إيران‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬تستأنف‭ ‬المفاوضات‭. ‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬تسنيم‭ ‬الإيرانية‭ ‬للأنباء،‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬لم‭ ‬تسمه،‭ ‬أن‭ ‬طهران‭ ‬وافقت‭ ‬على‭ ‬إجراء‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬الثلاث‭. ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬المشاورات‭ ‬جارية‭ ‬بشأن‭ ‬موعد‭ ‬ومكان‭ ‬المحادثات‭. ‬

يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬بعدما‭ ‬أجرى‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬عباس‭ ‬عراقجي‭ ‬الجمعة‭ ‬مكالمة‭ ‬هاتفية‭ ‬مع‭ ‬نظرائه‭ ‬البريطاني‭ ‬والفرنسي‭ ‬والألماني‭ ‬ومسؤولة‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬كايا‭ ‬كالاس‭. ‬

وخلال‭ ‬المكالمة،‭ ‬حذّر‭ ‬الأوروبيون‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬إيران‭ ‬إلى‭ ‬المحادثات‭ ‬قريبا،‭ ‬فإنهم‭ ‬سيفعلون‭ ‬آلية‭ ‬‮«‬العودة‭ ‬السريعة‮»‬‭ (‬آلية‭ ‬الزناد‭) ‬لإعادة‭ ‬فرض‭ ‬العقوبات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬رفعها‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاق‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬إنتاج‭ ‬طهران‭ ‬النووي‭.‬

وكانت‭ ‬إيران‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬عقدتا‭ ‬عدة‭ ‬جولات‭ ‬من‭ ‬المفاوضات‭ ‬النووية‭ ‬بوساطة‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تشن‭ ‬إسرائيل‭ ‬حربها‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬12‭ ‬يوما‭ ‬ضد‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬يونيو‭. ‬لكن‭ ‬قرار‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬ضرب‭ ‬ثلاث‭ ‬منشآت‭ ‬نووية‭ ‬إيرانية‭ ‬أنهى‭ ‬المحادثات‭.‬

وقال‭ ‬المصدر‭ ‬الألماني‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬يُسمح‭ ‬لإيران‭ ‬أبدا‭ ‬بامتلاك‭ ‬سلاح‭ ‬نووي‭. ‬ولهذا‭ ‬السبب،‭ ‬تواصل‭ ‬ألمانيا‭ ‬وفرنسا‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬العمل‭ ‬بشكل‭ ‬مكثف‭ ‬ضمن‭ ‬مجموعة‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬الثلاث‭ ‬لإيجاد‭ ‬حل‭ ‬دبلوماسي‭ ‬مستدام‭ ‬ويمكن‭ ‬التحقق‭ ‬منه‭ ‬للبرنامج‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‮»‬‭. ‬

وتنفي‭ ‬إيران‭ ‬سعيها‭ ‬لتطوير‭ ‬سلاح‭ ‬نووي‭. ‬

وفرض‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬المبرم‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬والقوى‭ ‬الكبرى‭ ‬الذي‭ ‬أطلق‭ ‬عليه‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬خطة‭ ‬العمل‭ ‬الشاملة‭ ‬المشتركة‮»‬،‭ ‬قيودا‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬برنامج‭ ‬إيران‭ ‬النووي‭ ‬مقابل‭ ‬تخفيف‭ ‬العقوبات‭ ‬عليها‭. ‬

لكن‭ ‬الاتفاق‭ ‬بدأ‭ ‬ينهار‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018،‭ ‬خلال‭ ‬ولاية‭ ‬ترامب‭ ‬الأولى،‭ ‬عندما‭ ‬انسحبت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬منه‭ ‬وأعادت‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬إيران‭. ‬

وأضاف‭ ‬المصدر‭ ‬الألماني‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬خلال‭ ‬الصيف،‭ ‬فإن‭ ‬إعادة‭ ‬فرض‭ ‬العقوبات‭ ‬تظل‭ ‬خيارا‭ ‬أمام‭ ‬مجموعة‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬الثلاث‮»‬‭.‬

MENAFN20072025000055011008ID1109824252

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث