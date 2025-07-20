القوى الأوروبية تخطط لمحادثات نووية جديدة مع إيران خلال أيام

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢١ يوليو ٢٠٢٥ - 02:00

برلين‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تنوي‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬ألمانيا‭ ‬وفرنسا‭ ‬وبريطانيا‭ ‬عقد‭ ‬محادثات‭ ‬جديدة‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬بشأن‭ ‬برنامجها‭ ‬النووي‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬ألماني‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أمس‭. ‬

وقال‭ ‬المصدر‭ ‬إن‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬الثلاث‭ ‬على‭ ‬اتصال‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬لتحديد‭ ‬موعد‭ ‬لإجراء‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬المحادثات‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬بعد‭ ‬تحذيرات‭ ‬من‭ ‬القوى‭ ‬الأوروبية‭ ‬من‭ ‬إمكانية‭ ‬إعادة‭ ‬تفعيل‭ ‬العقوبات‭ ‬الدولية‭ ‬على‭ ‬إيران‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬تستأنف‭ ‬المفاوضات‭. ‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬تسنيم‭ ‬الإيرانية‭ ‬للأنباء،‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬لم‭ ‬تسمه،‭ ‬أن‭ ‬طهران‭ ‬وافقت‭ ‬على‭ ‬إجراء‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬الثلاث‭. ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬المشاورات‭ ‬جارية‭ ‬بشأن‭ ‬موعد‭ ‬ومكان‭ ‬المحادثات‭. ‬

يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬بعدما‭ ‬أجرى‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬عباس‭ ‬عراقجي‭ ‬الجمعة‭ ‬مكالمة‭ ‬هاتفية‭ ‬مع‭ ‬نظرائه‭ ‬البريطاني‭ ‬والفرنسي‭ ‬والألماني‭ ‬ومسؤولة‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬كايا‭ ‬كالاس‭. ‬

وخلال‭ ‬المكالمة،‭ ‬حذّر‭ ‬الأوروبيون‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬إيران‭ ‬إلى‭ ‬المحادثات‭ ‬قريبا،‭ ‬فإنهم‭ ‬سيفعلون‭ ‬آلية‭ ‬‮«‬العودة‭ ‬السريعة‮»‬‭ (‬آلية‭ ‬الزناد‭) ‬لإعادة‭ ‬فرض‭ ‬العقوبات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬رفعها‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاق‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬إنتاج‭ ‬طهران‭ ‬النووي‭.‬

وكانت‭ ‬إيران‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬عقدتا‭ ‬عدة‭ ‬جولات‭ ‬من‭ ‬المفاوضات‭ ‬النووية‭ ‬بوساطة‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تشن‭ ‬إسرائيل‭ ‬حربها‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬12‭ ‬يوما‭ ‬ضد‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬يونيو‭. ‬لكن‭ ‬قرار‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬ضرب‭ ‬ثلاث‭ ‬منشآت‭ ‬نووية‭ ‬إيرانية‭ ‬أنهى‭ ‬المحادثات‭.‬

وقال‭ ‬المصدر‭ ‬الألماني‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬يُسمح‭ ‬لإيران‭ ‬أبدا‭ ‬بامتلاك‭ ‬سلاح‭ ‬نووي‭. ‬ولهذا‭ ‬السبب،‭ ‬تواصل‭ ‬ألمانيا‭ ‬وفرنسا‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬العمل‭ ‬بشكل‭ ‬مكثف‭ ‬ضمن‭ ‬مجموعة‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬الثلاث‭ ‬لإيجاد‭ ‬حل‭ ‬دبلوماسي‭ ‬مستدام‭ ‬ويمكن‭ ‬التحقق‭ ‬منه‭ ‬للبرنامج‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‮»‬‭. ‬

وتنفي‭ ‬إيران‭ ‬سعيها‭ ‬لتطوير‭ ‬سلاح‭ ‬نووي‭. ‬

وفرض‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬المبرم‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬والقوى‭ ‬الكبرى‭ ‬الذي‭ ‬أطلق‭ ‬عليه‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬خطة‭ ‬العمل‭ ‬الشاملة‭ ‬المشتركة‮»‬،‭ ‬قيودا‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬برنامج‭ ‬إيران‭ ‬النووي‭ ‬مقابل‭ ‬تخفيف‭ ‬العقوبات‭ ‬عليها‭. ‬

لكن‭ ‬الاتفاق‭ ‬بدأ‭ ‬ينهار‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018،‭ ‬خلال‭ ‬ولاية‭ ‬ترامب‭ ‬الأولى،‭ ‬عندما‭ ‬انسحبت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬منه‭ ‬وأعادت‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬إيران‭. ‬

وأضاف‭ ‬المصدر‭ ‬الألماني‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬خلال‭ ‬الصيف،‭ ‬فإن‭ ‬إعادة‭ ‬فرض‭ ‬العقوبات‭ ‬تظل‭ ‬خيارا‭ ‬أمام‭ ‬مجموعة‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬الثلاث‮»‬‭.‬