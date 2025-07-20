تـظـاهـرة حـاشـدة فـي الـمـغـرب ضد الحرب في غزة والتطبيع مع إسرائيل

تـظـاهـرة حـاشـدة فـي الـمـغـرب ضد الحرب في غزة والتطبيع مع إسرائيل
الرباط - (أ ف ب): تظاهر عشرات الآلاف من المغاربة في الرباط أمس الأحد احتجاجا على تدهور الوضع الإنساني للفلسطينيين في قطاع غزة، وتطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة. وسار المتظاهرون على طول أحد الشوارع الرئيسية في وسط العاصمة، وهم يلوحون بالأعلام الفلسطينية واللافتات التي تدعو إلى إنهاء الحصار الإسرائيلي على غزة. وهتف المحتجون «يا للعار غزة تحت النار» و«ارفعوا الحصار» و«المغرب وفلسطين شعب واحد». كما رفعوا لافتات كتب عليها «فلسطين أمانة، التطبيع خيانة» و«الشعب يريد إسقاط التطبيع»، و«الطعام صار سلاحا، أطفال غزة يتضورون جوعا».
نظمت المسيرة بدعوة من منظمات عدة، من بينها ائتلاف يضم حركة العدل والإحسان الإسلامية وأحزاب يسارية. وتتهدد المجاعة نحو مليوني فلسطيني في غزة في ظل حصار إسرائيلي بعد أكثر من 21 شهرا من الحرب التي بدأت عقب هجوم مباغت لحركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023. وشهدت المملكة منذ بداية الحرب في غزة عدة تظاهرات حاشدة، دعما للفلسطينيين ولكن أيضا للمطالبة بإنهاء تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل الذي تم في نهاية عام 2020. رسميا، دعا المغرب إلى «الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على غزة»، من دون أي إعادة نظر بالتطبيع.
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