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تـظـاهـرة حـاشـدة فـي الـمـغـرب ضد الحرب في غزة والتطبيع مع إسرائيل

تـظـاهـرة حـاشـدة فـي الـمـغـرب ضد الحرب في غزة والتطبيع مع إسرائيل

2025-07-20 08:04:58
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢١ يوليو ٢٠٢٥ - 02:00

الرباط‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تظاهر‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬المغاربة‭ ‬في‭ ‬الرباط‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬تدهور‭ ‬الوضع‭ ‬الإنساني‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وتطبيع‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬والمملكة‭. ‬وسار‭ ‬المتظاهرون‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬أحد‭ ‬الشوارع‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬العاصمة،‭ ‬وهم‭ ‬يلوحون‭ ‬بالأعلام‭ ‬الفلسطينية‭ ‬واللافتات‭ ‬التي‭ ‬تدعو‭ ‬إلى‭ ‬إنهاء‭ ‬الحصار‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة‭. ‬وهتف‭ ‬المحتجون‭ ‬‮«‬يا‭ ‬للعار‭ ‬غزة‭ ‬تحت‭ ‬النار‮»‬‭ ‬و«ارفعوا‭ ‬الحصار‮»‬‭ ‬و«المغرب‭ ‬وفلسطين‭ ‬شعب‭ ‬واحد‮»‬‭. ‬كما‭ ‬رفعوا‭ ‬لافتات‭ ‬كتب‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬فلسطين‭ ‬أمانة،‭ ‬التطبيع‭ ‬خيانة‮»‬‭ ‬و«الشعب‭ ‬يريد‭ ‬إسقاط‭ ‬التطبيع‮»‬،‭ ‬و«الطعام‭ ‬صار‭ ‬سلاحا،‭ ‬أطفال‭ ‬غزة‭ ‬يتضورون‭ ‬جوعا‮»‬‭. ‬

نظمت‭ ‬المسيرة‭ ‬بدعوة‭ ‬من‭ ‬منظمات‭ ‬عدة،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬ائتلاف‭ ‬يضم‭ ‬حركة‭ ‬العدل‭ ‬والإحسان‭ ‬الإسلامية‭ ‬وأحزاب‭ ‬يسارية‭. ‬وتتهدد‭ ‬المجاعة‭ ‬نحو‭ ‬مليوني‭ ‬فلسطيني‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬حصار‭ ‬إسرائيلي‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬21‭ ‬شهرا‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬عقب‭ ‬هجوم‭ ‬مباغت‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭. ‬وشهدت‭ ‬المملكة‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬عدة‭ ‬تظاهرات‭ ‬حاشدة،‭ ‬دعما‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬ولكن‭ ‬أيضا‭ ‬للمطالبة‭ ‬بإنهاء‭ ‬تطبيع‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬المغرب‭ ‬وإسرائيل‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2020‭. ‬رسميا،‭ ‬دعا‭ ‬المغرب‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الوقف‭ ‬الفوري‭ ‬للحرب‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬غزة‮»‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬إعادة‭ ‬نظر‭ ‬بالتطبيع‭.‬

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