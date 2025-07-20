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البابا يدعو إلى وضع حد فوري لحرب غزة "الهمجية"

البابا يدعو إلى وضع حد فوري لحرب غزة "الهمجية"

2025-07-20 08:04:56
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢١ يوليو ٢٠٢٥ - 02:00

الفاتيكان‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ندد‭ ‬البابا‭ ‬ليو‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬بـ«همجية‮»‬‭ ‬حرب‭ ‬غزة‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬داعيا‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬‮«‬اللجوء‭ ‬العشوائي‭ ‬للقوة‮»‬،‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬ضربة‭ ‬للجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أصابت‭ ‬كنيسة‭ ‬كاثوليكية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭. ‬وفي‭ ‬ختام‭ ‬صلاة‭ ‬التبشير‭ ‬الملائكي،‭ ‬جدد‭ ‬البابا‭ ‬دعوته‭ ‬إلى‭ ‬الوقف‭ ‬الفوري‭ ‬لـ«همجية‭ ‬الحرب‭ ‬وأن‭ ‬يتم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬سلمي‭ ‬للصراع‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬في‭ ‬القصف‭ ‬الذي‭ ‬طال‭ ‬الخميس‭ ‬الكنيسة‭ ‬الكاثوليكية‭ ‬الوحيدة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭. ‬

وقال‭ ‬البابا،‭ ‬الذي‭ ‬تحدث‭ ‬هاتفيا‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬غداة‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬الكنيسة،‭ ‬‮«‬أعبر‭ ‬عن‭ ‬ألمي‭ ‬العميق‭ ‬حيال‭ ‬هجوم‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬الرعية‭ ‬الكاثوليكية‭ ‬للعائلة‭ ‬المقدسة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

وكانت‭ ‬الكنيسة‭ ‬تؤوي‭ ‬حوالي‭ ‬600‭ ‬نازح،‭ ‬غالبيتهم‭ ‬من‭ ‬الأطفال،‭ ‬ومن‭ ‬بينهم‭ ‬العشرات‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة‭. ‬وأعلنت‭ ‬إسرائيل‭ ‬من‭ ‬جانبها،‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬يحقق‭ ‬في‭ ‬الضربة‭. ‬

وأضاف‭ ‬البابا‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬يُضاف‭ ‬وللأسف‭ ‬إلى‭ ‬الهجمات‭ ‬العسكرية‭ ‬المستمرة‭ ‬ضد‭ ‬المدنيين‭ ‬وضد‭ ‬دور‭ ‬العبادة‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬ووجه‭ ‬نداء‭ ‬إلى‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬‮«‬من‭ ‬أجل‭ ‬ضمان‭ ‬القانون‭ ‬الإنساني‭ ‬وحماية‭ ‬المدنيين‭ ‬ومنع‭ ‬العقاب‭ ‬الجماعي‭ ‬واللجوء‭ ‬العشوائي‭ ‬إلى‭ ‬القوة‭ ‬والتهجير‭ ‬القسري‭ ‬للسكان‮»‬‭. ‬

ويعيش‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬2.4‭ ‬مليون‭ ‬نسمة،‭ ‬معظمهم‭ ‬نزحوا‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬منذ‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬اندلعت‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬اكتوبر‭ ‬2023‭. ‬

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬توجّه‭ ‬البابا‭ ‬إلى‭ ‬المسيحيين‭ ‬‮«‬الأحباء‮»‬‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وقال‭ ‬لهم‭ ‬‮«‬إني‭ ‬أشعر‭ ‬معكم‭ ‬بعدم‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬فعل‭ ‬الكثير‭ ‬إزاء‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭ ‬المأساوي‭ ‬للغاية‮»‬‭.‬

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