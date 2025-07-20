جامعة البحرين تطرح برنامج ماجستير في الذكاء الاصطناعي ودكتوراه في علم النفس الإرشادي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬أكّد‭ ‬الدكتور‭ ‬فؤاد‭ ‬محمد‭ ‬الأنصاري‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين،‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬ماجستير‭ ‬العلوم‭ ‬في‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التطبيقي‭ ‬تم‭ ‬تصميمه‭ ‬للأفراد‭ ‬من‭ ‬خلفيات‭ ‬غير‭ ‬مرتبطة‭ ‬بتقنية‭ ‬المعلومات،‭ ‬من‭ ‬الذين‭ ‬يسعون‭ ‬إلى‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والأنظمة‭ ‬الذكية‭ ‬في‭ ‬مجالاتهم‭ ‬التخصصية،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬المعرفة‭ ‬النظرية،‭ ‬والمهارات‭ ‬العملية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وتحليل‭ ‬البيانات‭.‬

وأفاد‭ ‬الأنصاري‭ ‬بأنّ‭ ‬برنامج‭ ‬دكتوراه‭ ‬الفلسفة‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬النفس‭ ‬الإرشادي‭ ‬بكلية‭ ‬الآداب،‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تزويد‭ ‬الطلبة‭ ‬بالمعارف‭ ‬النظرية‭ ‬والمهارات‭ ‬التطبيقية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإشراف‭ ‬الإرشادي،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دراسة‭ ‬نماذج‭ ‬الإشراف‭ ‬ونظرياته،‭ ‬وتطبيقها‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬متنوعة‭ ‬تشمل‭: ‬الإرشاد‭ ‬الأسري،‭ ‬والإرشاد‭ ‬المهني،‭ ‬والإشراف‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬والإشراف‭ ‬مع‭ ‬الفئات‭ ‬الخاصة‭ ‬مثل‭ ‬كبار‭ ‬السن،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الإشراف‭ ‬في‭ ‬الحالات‭ ‬المعقدة‭ ‬كالأزمات‭ ‬النفسية‭ ‬والصدمات‭. ‬

ويذكر‭ ‬أنّ‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬تقدّم‭ ‬حالياً‭ ‬49‭ ‬برنامجاً‭ ‬أكاديمياً‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬الدراسات‭ ‬العليا،‭ ‬منها‭ ‬33‭ ‬برنامجاً‭ ‬في‭ ‬درجة‭ ‬الماجستير،‭ ‬و13‭ ‬برنامجاً‭ ‬في‭ ‬درجة‭ ‬الدكتوراه،‭ ‬وثلاثة‭ ‬برامج‭ ‬في‭ ‬الدبلوم‭ ‬العالي‭. ‬وقد‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬التسجيل‭ ‬للفصل‭ ‬الدراسي‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجامعي‭ ‬2026‭/‬2025،‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬يوليو‭ ‬الجاري،‭ ‬ويستمر‭ ‬حتى‭ ‬14‭ ‬أغسطس‭ ‬2025م،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭: ‬ https ‭://‬ sis ‭.‬ uob ‭.‬ edu ‭.‬ bh ‭.‬

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