جامعة البحرين تطرح برنامج ماجستير في الذكاء الاصطناعي ودكتوراه في علم النفس الإرشادي

جامعة البحرين تطرح برنامج ماجستير في الذكاء الاصطناعي ودكتوراه في علم النفس الإرشادي
وفي هذا الصدد، أكّد الدكتور فؤاد محمد الأنصاري رئيس جامعة البحرين، أن برنامج ماجستير العلوم في الذكاء الاصطناعي التطبيقي تم تصميمه للأفراد من خلفيات غير مرتبطة بتقنية المعلومات، من الذين يسعون إلى الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية في مجالاتهم التخصصية، مضيفاً أن هذا البرنامج يجمع بين المعرفة النظرية، والمهارات العملية في مجال الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.
وأفاد الأنصاري بأنّ برنامج دكتوراه الفلسفة في علم النفس الإرشادي بكلية الآداب، يهدف إلى تزويد الطلبة بالمعارف النظرية والمهارات التطبيقية في مجال الإشراف الإرشادي، وذلك من خلال دراسة نماذج الإشراف ونظرياته، وتطبيقها في مجالات متنوعة تشمل: الإرشاد الأسري، والإرشاد المهني، والإشراف الإلكتروني، والإشراف مع الفئات الخاصة مثل كبار السن، إضافة إلى الإشراف في الحالات المعقدة كالأزمات النفسية والصدمات.
ويذكر أنّ جامعة البحرين تقدّم حالياً 49 برنامجاً أكاديمياً في مرحلة الدراسات العليا، منها 33 برنامجاً في درجة الماجستير، و13 برنامجاً في درجة الدكتوراه، وثلاثة برامج في الدبلوم العالي. وقد فتح باب التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2026/2025، في مطلع يوليو الجاري، ويستمر حتى 14 أغسطس 2025م، وذلك عبر الموقع الإلكتروني: https :// sis . uob . edu . bh .كلمات دالة
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