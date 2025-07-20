هدوء في السويداء ومطالب بخروج القوات الحكومية

MENAFN - Al-Bayan) ساد هدوء حذر محافظة السويداء السورية لليوم الثاني بعد التوصل إلى اتفاق تهدئة بين فصائل محلية ومسلحي العشائر، لكن مظاهر التوتر لا تزال حاضرة.

وذكر سكان في السويداء أن الهدوء كان سائداً بعد إعلان الحكومة انسحاب مسلحي العشائر.

وأعلنت وزارة الداخلية أنها نجحت في تهدئة الأوضاع ضمن المحافظة بعد انتشارها في المنطقة الشمالية والغربية منها، وتمكنت من إنفاذ وقف إطلاق النار داخل المدينة، تمهيداً لمرحلة تبادل الأسرى والعودة التدريجية للاستقرار إلى عموم المحافظة.

وأضافت أنه تم إخلاء مدينة السويداء من مقاتلي العشائر، وإيقاف الاشتباكات داخل المدينة. ودخلت أمس قافلة مساعدات من الهلال الأحمر إلى مدينة السويداء.

ورفض الزعيم الدرزي، حكمت الهجري، دخول وفد حكومي برفقة القافلة. كما طالبت الرئاسة الروحية للدروز بسحب جميع القوات الحكومية من جيش وأجهزة أمنية من المحافظة ومحيطها.

وشددت على ضرورة توفير خدمات الإنترنت والاتصالات بشكل عاجل لضمان تواصل الأهالي، تمهيداً لعملية التبادل والإفراج الفوري عن الموقوفين.

وقال المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم باراك، أمس، إن ((البلاد تمر بمرحلة حرجة، سوريا تقف عند مفترق طرق حاسم)).

وانتقد مسؤولون أمريكيون، أمس، تصرفات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تجاه سوريا، وقالوا لموقع ((أكسيوس))، أمس، إنه ((خرج عن السيطرة ويتصرف كمجنون وكطفل يرفض أن يطيع، يقصف كل شيء طوال الوقت))، مشيرين إلى أن هذا يقوض ما يحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحقيقه.

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