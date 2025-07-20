الأغذية العالمي: ثلث سكان غزة لا يتناولون الطعام لأيام

الأغذية العالمي: ثلث سكان غزة لا يتناولون الطعام لأيام
خبرني - حذّر برنامج الأغذية العالمي من تفاقم أزمة الجوع في قطاع غزة، مؤكداً أن واحداً من بين كل ثلاثة أشخاص لا يتناول الطعام لعدة أيام متتالية، في مؤشر خطير على تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.
وقال البرنامج، في سلسلة بيانات عاجلة، إن الأزمة بلغت مستويات غير مسبوقة، وإن المدنيين يموتون جوعاً نتيجة نقص المساعدات. وأشار إلى أن إطلاق النار الذي استهدف حشوداً من المنتظرين للحصول على الغذاء يوم الأحد، يعكس الظروف الخطيرة التي يواجهها العمل الإنساني في غزة.
وأكد البرنامج أن هؤلاء القتلى "لم يفعلوا سوى محاولة الحصول على الغذاء وهم على شفا المجاعة"، موضحاً أن الحشود تعرضت لإطلاق نار من دبابات إسرائيلية وقناصة ومصادر أخرى.
ودعا البرنامج المجتمع الدولي وكل الأطراف إلى تسهيل وصول المساعدات الغذائية إلى من وصفهم بـ"الجائعين" في غزة، في محاولة عاجلة لإنقاذ الأرواح والتخفيف من حدة الكارثة الإنسانية المتصاعدة.
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