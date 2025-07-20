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الأغذية العالمي: ثلث سكان غزة لا يتناولون الطعام لأيام

الأغذية العالمي: ثلث سكان غزة لا يتناولون الطعام لأيام

2025-07-20 07:14:59
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - حذّر برنامج الأغذية العالمي من تفاقم أزمة الجوع في قطاع غزة، مؤكداً أن واحداً من بين كل ثلاثة أشخاص لا يتناول الطعام لعدة أيام متتالية، في مؤشر خطير على تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.

وقال البرنامج، في سلسلة بيانات عاجلة، إن الأزمة بلغت مستويات غير مسبوقة، وإن المدنيين يموتون جوعاً نتيجة نقص المساعدات. وأشار إلى أن إطلاق النار الذي استهدف حشوداً من المنتظرين للحصول على الغذاء يوم الأحد، يعكس الظروف الخطيرة التي يواجهها العمل الإنساني في غزة.

وأكد البرنامج أن هؤلاء القتلى "لم يفعلوا سوى محاولة الحصول على الغذاء وهم على شفا المجاعة"، موضحاً أن الحشود تعرضت لإطلاق نار من دبابات إسرائيلية وقناصة ومصادر أخرى.

ودعا البرنامج المجتمع الدولي وكل الأطراف إلى تسهيل وصول المساعدات الغذائية إلى من وصفهم بـ"الجائعين" في غزة، في محاولة عاجلة لإنقاذ الأرواح والتخفيف من حدة الكارثة الإنسانية المتصاعدة.

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