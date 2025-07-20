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الدالاتي: الإفراج عن عائلات البدو المحتجزة في السويداء خلال ساعات

الدالاتي: الإفراج عن عائلات البدو المحتجزة في السويداء خلال ساعات

2025-07-20 07:14:58
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء، العميد أحمد الدالاتي، أنه سيتم الإفراج عن عائلات البدو المحتجزة في المحافظة خلال الساعات المقبل.

وأكد العميد الدالاتي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية، ان الافراج المرتقب عن عائلات البدو جاء نتيجة جهود وساطة بذلتها الحكومة المحلية لضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم.

وأشار الدالاتي الى التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار، مشدداً على ضرورة إفساح المجال أمام مؤسسات الدولة للقيام بدورها في إعادة الأمن والاستقرار إلى المحافظة، بعد التوترات التي شهدتها مؤخراً.

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