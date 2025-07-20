الدالاتي: الإفراج عن عائلات البدو المحتجزة في السويداء خلال ساعات

الدالاتي: الإفراج عن عائلات البدو المحتجزة في السويداء خلال ساعات
خبرني - أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء، العميد أحمد الدالاتي، أنه سيتم الإفراج عن عائلات البدو المحتجزة في المحافظة خلال الساعات المقبل.
وأكد العميد الدالاتي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية، ان الافراج المرتقب عن عائلات البدو جاء نتيجة جهود وساطة بذلتها الحكومة المحلية لضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم.
وأشار الدالاتي الى التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار، مشدداً على ضرورة إفساح المجال أمام مؤسسات الدولة للقيام بدورها في إعادة الأمن والاستقرار إلى المحافظة، بعد التوترات التي شهدتها مؤخراً.
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