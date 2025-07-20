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عَالِمْ الْخِفَايَا

عَالِمْ الْخِفَايَا

2025-07-20 07:14:42
(MENAFN- Al-Bayan) شعر: عبداللّه الطلحي الهذلي

يَا اللّه يَا عَالِمْ خِفِيّ السَّرَايِرْ

يَا مِنْ لِكْ الْخَافِيْ عَنْ الْخَلْق بَادِيْ

يَا مِنْ بِنُوْرِكْ يِهْـتِديْ كِلّ حَايِرْ

يَا خَالِقِيْ.. يَا مِنْ عَلَيْك إعْتِمَادِيْ

أنَا الْغِرِيْب اللَّى لِهْ سْنِيْن سَايِرْ

أنْزِفْ شِعِرْ وَآهِيْم فِيْ كِلّ وَادِيْ

أمَّا عَلَى الأطْلالْ.. أهِلّ الْعِبَايِرْ

وِالاَّ عَلَى الأغْصَانْ مَعْ كِلّ شَادِيْ

وَاحْيَانْ ألاقِيْ فِيْ طِرِيْقِيْ بِشَايِرْ

وَاحْيَانْ أحِسّ إنِّيْ عَنْ الدَّربْ غَادِيْ

طَالِبْك يَا عَالِمْ بِمَا فِيْ الضِّمَايِرْ

شَكْوَايْ لِكْ وِرْضَاكْ غَايَةْ مِرَادِيْ

إنِّكْ تِعَوِّضْنِيْ جِمِيْع الْخِسَايِرْ

يَا رَبّ.. وِاقْبَلْنِيْ عَلَى قِلّ زَادِيْ

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