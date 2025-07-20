هيئة الأزياء تستعرض الثقافة والحرف والمواهب السعودية في“إكسبو 2025 أوساكا”

MENAFN - Asdaf News) سجّلت هيئة الأزياء حضورًا لافتًا في معرض“إكسبو 2025 أوساكا”، بفعاليات جمعت بين التعليم، والتراث، والتصميم، في الجناح السعودي الذي أتاح للزوار فرصة للتعرف على رسالة الهيئة، المتمثلة في الحفاظ على الهوية الثقافية ودعم الجيل القادم من المصممين السعوديين.

ونُظّمت اليوم جلسة تناولت المبادرات التعليمية ذات الصلة بالثقافة السعودية والاستدامة، وبحث سبل موازنة المصممين بين تكريم التقاليد والابتكار.

وبهذه المناسبة، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء بوراك شاكماك أن تسليط الضوء على الإبداع السعودي يتمحور حول التبادل الهادف، فالمصممون ينقلون قصصًا متجذرة في التراث، ويتفاعلون في الوقت ذاته مع جمهور عالمي يبحث عن الأصالة والأهمية المعاصرة.

ويستكشف الزوار عشر قطع تصميمية من برنامجين رائدين أطلقتهما الهيئة، هي مسابقة إحياء التراث السعودي للأزياء، التي طُوّرت بالتعاون مع“سواروفسكي”، وشكلت تحديًا للمصممين لإعادة تصور التراث من خلال تصاميم مستدامة، إذ دمج المشاركون بين الزخارف التقليدية والتصاميم العصرية، فيما حصل الفائز على فرصة إقامة تدريبية في دار الهنوف، بينما انضمت أفضل خمس مواهب إلى مسابقة دولية.

والبرنامج الآخر كان عنوانه إحياء الحرف اليدوية التقليدية، الذي أقيم مطلع عام 2025م، وجمع 25 مشاركًا في ورش عمل متخصصة في العمارة والحرف والأزياء السعودية.

وجرى عرض أفضل التصاميم لأول مرة خلال“كأس السعودية”، وتُعرض الآن في أوساكا.

ويندرج كلا البرنامجين ضمن مسار“التعليم وتنمية المواهب” في الهيئة، الذي يهدف إلى تنمية الخبرات المحلية، والحفاظ على المعرفة الحرفية، وخلق مسارات مهنية مستدامة.

وتُعدّ الأزياء، بحسب منظور هيئة الأزياء وسيطًا ثقافيًا يحمل بين طياته مزيجًا من التاريخ والابتكار. واطلع الضيوف على المعرض وتحدثوا مع أعضاء الهيئة على مدار اليوم، حيث روت كل قطعة قصة تربط التصميم السعودي الحديث بجذوره الثقافية العميقة.

وتأتي مشاركة هيئة الأزياء في“إكسبو 2025” تأكيدًا لالتزامها بدعم الصناعات الإبداعية كونها إحدى ركائز رؤية 2030. فمن خلال التعليم والإرشاد والمشاركة العالمية، تعمل الهيئة على تشكيل منظومة أزياء تفخر بهويتها السعودية وتحظى بمكانة عالمية مرموقة. (واس)