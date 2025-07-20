فينوس وليامس تعود إلى الملاعب بعمر 45 عاماً

MENAFN - Al-Bayan) ">تعود الأميركية المخضرمة فينوس وليامس (45 عاما) المصنفة أولى عالميا سابقا، الى الملاعب للمرة الأولى منذ 16 شهرا بعد خضوعها لعملية جراحية لإزالة الاورام الليفية الرحمية قبل عام تحديدا، وذلك من خلال مشاركتها في دورة واشنطن.

وقالت فينوس الشقيقة الكبرى لسيرينا في مؤتمر صحافي الأحد "في هذه الفترة قبل عام بالتحديد، كنت استعد لخوض عملية جراحية. لم أكن في وارد ممارسة كرة المضرب، لم يكن هذا الامر يساورني اطلاقا. كنت افكر ان اكون في صحة جيدة".

وكشفت "كانت مسيرتي الصحية منهكة للغاية. عشت فترة صعبة من الناحية البدنية منذ عام وبالتالي فان العودة وامكانية اللعب هي فرصة كبيرة".

وعن مخططاها المقبلة بعد واشنطن قالت "في الوقت الحالي انا هنا، ربما يكون هناك أمر آخر، لا اريد كشف أوراقي".

وتلتقي فينوس في الدور الأول مع مواطنتها بيتون ستيرنز المصنفة 34 عالميا.

واضافت الفائزة بسبعة ألقاب كبيرة في بطولات الغراند سلام "لم ألعب منذ اكثر من عام، لا تساورني اي شكوك حول قدرتي على اللعب، لكني احتاج الى الوقت لكي استعيد ايقاعي في المباريات".

ولم تخض فينوس أي مباراة وتحديدا منذ خسارتها امام الروسية ديانا شتايدر في دورة ميامي في مارس 2024.