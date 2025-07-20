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التربية تدعو مرشحين لمقابلات شخصية لوظائف معلمين ومعلمات

التربية تدعو مرشحين لمقابلات شخصية لوظائف معلمين ومعلمات

2025-07-20 03:09:18
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعت وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت، عدداً من المتقدمين لوظائف "معلم/معلمة" عبر الإعلان المفتوح، لحضور المقابلات الشخصية، وذلك ضمن المسارين الأكاديمي والتقني المهني (BTEC)، وبما يتوافق مع تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام لسنة 2024.
وأوضحت الوزارة أنه بإمكان المرشحين الاستعلام عن تاريخ وتوقيت المقابلة الشخصية من خلال الرقم الوطني عبر الرابط الإلكتروني: href="" gov/HR
وأكدت الوزارة أن المقابلات ستُعقد في العاصمة عمّان، وتحديداً في مدرسة الأميرة رحمة، الكائنة في منطقة الشميساني، خلف المستشفى التخصصي وبالقرب من مدرسة عين جالوت، "موقع المدرسة على خرائط جوجل "
وشددت "التربية" على ضرورة الالتزام بجملة من التعليمات، من أبرزها:
إحضار مصدقة البكالوريوس الأصلية التي تحتوي على التقدير والمعدل، أو صورة مصدقة عنها بختم حي.
إحضار البطاقة الشخصية سارية المفعول والصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
الالتزام بالحضور قبل نصف ساعة من الموعد المحدد.
منع دخول المرافقين إلى حرم مركز المقابلات.
منع إدخال الهاتف الخلوي إلى قاعة المقابلة.
التقيد التام بموعد الجلسة والقاعة المخصصة.
إحضار قلم حبر أزرق جاف.
وأكدت الوزارة أن كل من يتخلف عن حضور المقابلة في الوقت المحدد سيُعتبر منسحباً من المنافسة على الوظيفة.

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