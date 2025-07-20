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مصر.. مفاجأة مدوية قد تحل لغز وفاة 5 أطفال أشقاء بالمنيا

مصر.. مفاجأة مدوية قد تحل لغز وفاة 5 أطفال أشقاء بالمنيا

2025-07-20 03:09:17
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشف مصدر طبي في وزارة الصحة المصرية عن مفاجأة مدوية قد تُفسّر لغز وفاة 5 أطفال أشقاء بشكل متتالٍ الأسبوع الماضي، في حادثة مرعبة هزّت قرية دلجا بمحافظة المنيا، وأثارت اهتمامًا واسعًا في مختلف أنحاء البلاد.
وقال المصدر، في تصريحات نقلتها صحيفة الشروق المصرية اليوم الأحد، إن التحاليل التي أُجريت بأمر من النيابة العامة أظهرت وجود تسمم كيميائي لدى الأطفال، يُرجّح أنه ناجم عن مبيد حشري.
وأوضح المصدر أن تتابع وفيات الأطفال نتيجة التسمم الكيميائي يتناسب مع البنية الجسدية لكل طفل، حيث توفي الأطفال الأضعف بنية أولًا، وهم الأصغر سنًا، بينما توفي الأطفال الأكبر لاحقًا، وما زالت الطفلة الكبرى على قيد الحياة وتتلقى العلاج.
كما أشار إلى أن تأخر ظهور الأعراض على الأب مقارنة بأطفاله يعود إلى قدرة جسده على تحمّل التسمم لفترة أطول، مؤكّدًا أن حالته الصحية مستقرة حاليًا ولا يعاني من أي مضاعفات.
وكان أول ثلاثة أطفال قد تُوفوا يوم الجمعة 11 مايو، وهم:
محمد (11 عامًا)
ريم (10 أعوام)
عمر (7 أعوام)
ثم توفي الطفل الأصغر أحمد (5 أعوام) مساء السبت داخل العناية المركزة بالمستشفى، ولحقت بهم رحمة (12 عامًا) يوم الأربعاء، فيما تتلقى فرحة (14 عامًا) العلاج في المستشفى حاليًا.
ونفى المصدر بشكل قاطع كل ما تم تداوله حول "مرض غامض" أو سيناريوهات غير مؤكدة، مؤكدًا أن تلك الأحاديث تفتقر للدليل العلمي وتُسهم في إثارة البلبلة فقط.
وشدد المصدر على أن النيابة العامة هي الجهة الوحيدة المختصة بالإعلان عن نتائج التحقيقات التي تجريها حاليًا للكشف عن ملابسات الواقعة بشكل دقيق.
وكانت وزارة الصحة والسكان قد أصدرت بيانًا يوم الخميس أكدت فيه أن التحاليل المعملية للأطفال الخمسة أظهرت خلوّهم من أي أمراض معدية. وأوضحت الوزارة أنها أجرت تحقيقات ميدانية شملت:
زيارة منزل الأطفال
فحص المنازل المجاورة
مراجعة سجلات المرضى
تحليل بيانات الأمراض المعدية
كما أكدت أن تحاليل عينات الدم والبول والسائل النخاعي، التي أجريت في المعامل المركزية للصحة العامة، استبعدت تمامًا وجود التهاب سحايا فيروسي أو بكتيري أو أي أمراض وبائية.
وأظهرت تحاليل عينات المياه من منزل العائلة أنها مطابقة للمواصفات القياسية، فيما تتواصل تحقيقات النيابة بشأن الأسباب غير المرضية للوفاة.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الوضع الصحي العام في المنطقة مستقر، ولا يوجد أي تهديد صحي أو وبائي في قرية دلجا أو محيطها.
روسيا اليوم


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