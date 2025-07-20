بلدية الوسطية تنفذ مشروع التصوير الجوي باستخدام (الدرون)

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شرعت بلدية لواء الوسطية، غرب إربد، في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التصوير الجوي باستخدام الطائرات بدون طيار (الدرون)، بهدف تحديث المخططات التنظيمية، وتوفير صورة دقيقة وشاملة للواقع العمراني والخدماتي ضمن حدود اللواء.



وتُعد بلدية الوسطية ثاني بلدية على مستوى المملكة تعتمد هذه التقنية الحديثة، التي من شأنها رفع دقة البيانات، وتسريع الإجراءات التنظيمية، وبناء قاعدة بيانات متطورة تُسهم في تحسين التخطيط الحضري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وقالت البلدية في بيان اليوم الأحد، إن المشروع يهدف إلى إنشاء قواعد بيانات دقيقة وشاملة من خلال تحليل الصور الجوية، وبما يُمكّن من تحديث وحوسبة المخططات التنظيمية، ورصد التغيرات العمرانية، ومراقبة التوسع العشوائي في البناء، إضافة إلى رصد الاعتداءات على الشوارع والأراضي، وتحديد المناطق التي تتطلب إعادة تأهيل أو تطوير.



وأشارت إلى أن المشروع يسهم في تحسين إدارة البنية التحتية من خلال توثيق حالة الطرق وإنشاء قواعد بيانات توضح مساحة الأبنية القائمة والمساحات المرخصة، وبناء قاعدة بيانات تضم الشوارع والطرقات وشبكات الصرف الصحي وخطوط الكهرباء والمياه، ما يساعد في تحسين إدارتها وصيانتها.



كما يسهم المشروع في دعم عمليات التخطيط الحضري من خلال توفير صور جوية دقيقة لاتخاذ قرارات مستنيرة لتطوير الأحياء و المناطق السكنية والتجارية إلى جانب تعزيز التنمية المستدامة عبر دعم المشاريع البيئية والاستثمارية من خلال تقييم استخدامات الأراضي ومتابعة المساحات الخضراء.



وأكد رئيس لجنة البلدية المهندس فتحي خصاونة أن المشروع يأتي في إطار سعي البلدية لمواكبة أحدث التطورات التقنية والارتقاء بعمل مديرياتها المختلفة، مشددًا على أن نتائج هذا العمل ستسهم بشكل ملموس في تطوير البنية التحتية.