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انتخاب الهيئة الإدارية لاتحاد البلياردو والسنوكر

انتخاب الهيئة الإدارية لاتحاد البلياردو والسنوكر

2025-07-20 03:09:17
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انتخبت الهيئة العامة للاتحاد الأردني للبلياردو والسنوكر اليوم الأحد، أعضاء مجلس إدارتها للدورة الأولمبية المقبلة، والتي تنتهي بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية (لوس أنجلوس 2028).
وضم مجلس إدارة الاتحاد عن فئة المعينين كلاً من فادي زريقات، وعرفات هاكوز، وديما القيسي، وعن فئة المراكز ناصر الحديد، وتوفيق نزال، وعن فئة اللاعبين المعتزلين طارق الطريفي.
وعقب إجراء العملية الانتخابية، عقد المجلس اجتماعه الأول الذي تخلله توزيع المناصب، حيث اختير ناصر الحديد في منصب الرئيس، وعرفات هاكوز نائب أول للرئيس، وديما القيسي نائب ثاني للرئيس، وتوفيق نزال أميناً للسر، وطارق الطريفي أميناً للصندوق.


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