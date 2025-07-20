واقعة غريبة تحدث لأول مرة في سكك حديد مصر

واقعة غريبة تحدث لأول مرة في سكك حديد مصر
وأثارت الواقعة حالة من الغضب والاستياء بين الركاب بعدما اضطروا إلى النزول في منطقة نائية غير مأهولة وسط الزراعات، وكان من بين الركاب أطفال ونساء.
وحاول قائد القطار تدارك الموقف بعد تخطيه محطة مطاي بمحافظة المنيا دون توقف، فقرر الرجوع إلى الخلف في مشهد أثار السخرية وشبهه الركاب بأنه "تعامل مع القطار كأنه مركبة توكتوك".
ووأكد مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد المصرية، بصدور قرار بوقف سائق القطار عن العمل؛ لحين الانتهاء من التحقيقات معه لعدم التزامه بمحطة الوقوف المقررة.
وقال أحد الركاب إنه السائق "نسي" التوقف برصيف محطة مطاي، وأنه اضطر إلى النزول ومعه أطفال ونساء ومتعلقات في منطقة بعيدة ونائية وخطر لا يوجد بها أية حماية.
فيما أضاف راكب آخر بأن قائد القطار "نسي التوقف بالمحطة وعندما تذكر رجع بـظهره كأنه يقود توكتوك"، معتبرا أن المشهد يحمل "إهانة كبيرة للناس التي اضطرت للنزول وسط الزراعات".
RT
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