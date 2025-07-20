واقعة غريبة تحدث لأول مرة في سكك حديد مصر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- واقعة غريبة أغضبت ركاب أحد القطارات المصرية المنطلق من القاهرة باتجاه محافظة أسيوط، بعدما مر القطار دون توقف في محافظة المنيا، والأكثر غرابة هو ما حدث بعودة قائد القطار إلى الخلف.وأثارت الواقعة حالة من الغضب والاستياء بين الركاب بعدما اضطروا إلى النزول في منطقة نائية غير مأهولة وسط الزراعات، وكان من بين الركاب أطفال ونساء.وحاول قائد القطار تدارك الموقف بعد تخطيه محطة مطاي بمحافظة المنيا دون توقف، فقرر الرجوع إلى الخلف في مشهد أثار السخرية وشبهه الركاب بأنه "تعامل مع القطار كأنه مركبة توكتوك".



ووأكد مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد المصرية، بصدور قرار بوقف سائق القطار عن العمل؛ لحين الانتهاء من التحقيقات معه لعدم التزامه بمحطة الوقوف المقررة.



وقال أحد الركاب إنه السائق "نسي" التوقف برصيف محطة مطاي، وأنه اضطر إلى النزول ومعه أطفال ونساء ومتعلقات في منطقة بعيدة ونائية وخطر لا يوجد بها أية حماية.



فيما أضاف راكب آخر بأن قائد القطار "نسي التوقف بالمحطة وعندما تذكر رجع بـظهره كأنه يقود توكتوك"، معتبرا أن المشهد يحمل "إهانة كبيرة للناس التي اضطرت للنزول وسط الزراعات".

RT