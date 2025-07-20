الإمارات تشارك بجناح وطني في المعرض الدولي لصناعة الدفاع بتركيا

MENAFN - Al-Bayan) تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة بجناح وطني متكامل في الدورة السابعة عشرة من المعرض الدولي لصناعة الدفاع (IDEF 2025)، الذي تستضيفه مدينة إسطنبول بجمهورية تركيا خلال الفترة من 22 إلى 27 يوليو 2025.

تأتي هذه المشاركة لتجسّد الرؤية السيادية للدولة في بناء قطاع دفاعي وطني متقدّم، تقوده مؤسسات تمكين صناعي تمتلك الخبرة والاختصاص.

ويتولى مجلس التوازن للتمكين الدفاعي "توازن" الإشراف المباشر على تنظيم الجناح الوطني، انسجاما مع دوره المحوري في دعم وتمكين الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها على الساحة العالمية.

ويضم الجناح مجموعة من أبرز الشركات الوطنية العاملة في قطاع الدفاع والتكنولوجيا، من بينها مجموعة "إيدج"، و"كالدس"، وشركة "كابيتال إيفنتس" التي تستعرض من خلال مشاركتها الاستعدادات الجارية لتنظيم معرضي "آيدكس" و"نافدكس" 2027.

كما يشارك مجمع توازن الصناعي (TIP) بدور محوري في هذا الحدث، حيث يسلّط الضوء على خطته التوسعية الإستراتيجية الرامية إلى تطوير بيئة صناعية متقدمة ومحفزة، واستعراض قدراته كمنصة وطنية لجذب الاستثمارات الصناعية الدفاعية، واستقطاب الشركات العالمية المتخصصة في التصنيع عالي التقنية، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز صناعي رائد على مستوى المنطقة.

وقال سعادة مطر علي الرميثي، رئيس قطاع شؤون الصناعة الدفاعية والأمنية في توازن: تأتي مشاركتنا في معرض IDEF 2025 امتدادا لإستراتيجيتنا في بناء شراكات صناعية إستراتيجية، وتعزيز جسور التعاون مع كبرى الأسواق الدفاعية الإقليمية والدولية، مؤكدا أن تركيا تعد شريكا مهما في السعي المشترك نحو الابتكار وتطوير منظومات دفاعية عصرية وفعالة.

وأضاف أن مجلس التوازن للتمكين الدفاعي يواصل بدعم من القيادة الرشيدة جهوده في دعم وتمكين الصناعات الدفاعية الوطنية، وتعزيز تنافسيتها عالميا، من خلال الانفتاح على أحدث التقنيات، وتوسيع شبكة الشراكات، والاستثمار في الكفاءات الوطنية المؤهلة.

وأشار الرميثي إلى أن هذه المشاركة تندرج ضمن إطار الخطة الإستراتيجية 2025 - 2028 التي أطلقها المجلس مؤخرا، والرامية إلى تطوير منظومة صناعية دفاعية متكاملة ومبنية على التمكين الصناعي، واعتماد التكنولوجيا المتقدمة، وجذب وتطوير المواهب الوطنية، إلى جانب تعميق التعاون الدولي، بما يدعم التنوع الاقتصادي ويعزز مكانة الدولة كمركز عالمي للصناعات الدفاعية والأمنية.

وتُجسّد مشاركة الجناح الوطني لدولة الإمارات في هذا الحدث الدولي البارز، الذي يُصنّف رابع أكبر معرض دفاعي في العالم من حيث عدد العارضين، طموح الدولة في ترسيخ موقعها الريادي في مجالات الابتكار الدفاعي، والتكنولوجيا السيادية، والاقتصاد القائم على المعرفة والاستدامة.